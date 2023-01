RIFORMA PENSIONI 2023/ L’approccio da cambiare per superare la Legge Fornero (

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MARINO

Secondo Mauro Marino, non sarà facile per Marina Calderone e il Governo Meloni varare una riforma delle pensioni, ma siamo “arrivati a un punto nel quale bisogna intervenire su questo delicatissimo argomento e bisogna cominciare a farlo cambiando completamente il modo di ragionare che si è avuto finora superando la rigidità della legge Fornero”. In un articolo pubblicato su ilfriuli.it, l’esperto previdenziale spiega che “un primo provvedimento potrebbe essere quello di diminuire di un anno l’età del pensionamento ordinario, portandolo a 66 anni e, al contempo, concedere un’amplissima flessibilità in uscita che parta dai 62 anni fino ad arrivare a 70”, prevedendo una penalizzazione dell’1,5% per ogni anno di anticipo e un bonus dell’1,5% per ogni anno che si volesse rimanere oltre l’età di pensionamento.

SONDAGGI/ "Le armi a Kiev non cambiano la fiducia nel governo, il caro bollette sì"

LE MOSSE POSSIBILI PER SUPERARE LA LEGGE FORNERO

Servirebbero anche “tutela dei lavoratori precoci, pensione di garanzia per i giovani e le donne, per esempio sei mesi, con un massimo di cinque anni, per ogni anno effettivo di lavoro svolto, resa strutturale dell’Ape Sociale e di Opzione Donna, che deve ritornare nella forma preesistente all’ultima legge di bilancio, e, contemporaneamente, dare un fortissimo impulso alla previdenza complementare, obbligatoria per i nuovi assunti e sotto il controllo di un istituto pubblico, con destinazione del vecchio Tfr a una forma di pensione integrativa che copra almeno il 30% del futuro assegno previdenziale”. Per Marino “sono provvedimenti possibili: al Governo la scelta se recepirli o meno, l’importante è che abbia le idee chiare, e operi subito perché i lavoratori, dopo oltre 40 di versamenti contributivi, hanno diritto, da pensionati, a una vita decorosa”.

SCENARIO ITALIA/ Ecco perché la nostra economia non andrà così male come si pensava

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ I numeri utili per capire gli effetti delle Quote

© RIPRODUZIONE RISERVATA