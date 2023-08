Riforma pensioni 2023/ Cisl e Uil chiedono di utilizzare risorse della tassa sui profitti delle banche

LE POSIZIONI DI CISL E UIL SULLA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI BANCARI

Secondo la Cisl, il Governo ha fatto bene a introdurre una tassa sugli extra profitti delle banche, un intervento “che va allargato alle altre multinazionali (energia, digitale, logistica) per recuperare risorse da impegnare ad alzare salari, retribuzioni, pensioni ed a ridurre il peso delle tasse ai lavoratori, pensionati e sostenere le famiglie sui mutui per le prime case”. Un plauso arriva anche da Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale della Uil, che chiede un confronto con il Governo sulla destinazione del gettito di questa tassa che andrebbe estesa “a tutte le imprese, di qualunque settore, che, a causa della pandemia o della guerra, abbiano ottenuto enormi profitti”. In particolare, il sindacalista evidenzia che “per ragioni di equità sociale e di efficienza economica”, il gettito di tali imposte dovrebbe essere destinato “all’aumento dei salari e delle pensioni che, invece, proprio nello stesso periodo, sono stati erosi da un’inflazione galoppante e, spesso, conseguenza di quelle stesse speculazioni”.

Come riporta abruzzolive.it, il Presidente dell’Associazione Nazionale Pensionati di Cia-Agricoltori italiani dell’Abruzzo, Giuseppe De Blaisi, ha ricordato che “le pensioni minime vanno alzate ad almeno 780 euro al mese e, comunque, a un importo non inferiore a quanto indicato dall’Europa riguardo la soglia di povertà”, aggiungendo che “oggi i pensionati con un trattamento al minimo, più di 2 milioni e mezzo di persone, non sono nella condizione di soddisfare le esigenze basilari, mentre il perdurare della crisi energetica, l’aumento del costo della vita e l’inflazione rendono difficile la normale sussistenza.” Il suo vice, Claudio Sarmineto, ha invece spiegato che “va profondamente riformata la misura Opzione donna”.

GLI INTERVENTI AUSPICATI SU OPZIONE DONNA E APE SOCIAL

Dal suo punto di vista, infatti, occorre “renderla accessibile ed evitare la ‘punizione’ di un calcolo interamente contributivo degli assegni, già magri, delle lavoratrici.” Per Sarmineto, va anche “rilanciata la proposta di legge giacente in Parlamento che affronta il nodo dell’eliminazione dell’integrazione al minimo pensionistico, dove, senza un intervento strutturale, in futuro saranno erogate pensioni che non arriveranno alle trecento euro mensili. Parallelamente, per i giovani si sollecita una vera pensione di garanzia”. Valterio Polucci, anch’egli vicepresidente dell’Anp Abruzzo, ha ricordato che “manca ancora il riconoscimento dell’attività agricola come lavoro gravoso e usurante”. Dunque, “ai Coltivatori Diretti è negata la possibilità di attingere ai benefici di legge per anticipare la pensione (Ape Social)”.

