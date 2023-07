Riforma pensioni 2023/ Il peso del fisco da ridurre

LE PEROLE DI GIULIANI

Amedei Giuliani, membro della segretario Uilp di Cremona, ricorda che i pensionati “rappresentano in Italia circa un quarto della popolazione e contribuiscono alla vita sociale ed economica del Paese. Aiutano figli e nipoti, sono impegnati in diverse forme a generare coesione sociale svolgendo attività per aiutare i più fragili e sviluppate un costante dialogo tra le generazioni. I pensionati rappresentano la storia ma guardano anche al futuro”. In particolare, spiega il sindacalista come riporta cremonaoggi.it, affrontando il problema “che riguarda i pensionati e le persone anziane e cioè la salvaguardia del valore economico delle pensioni. Di tutte le pensioni. Pensioni che nel corso di questi ultimi anni hanno perso molto del loro valore. Sopratutto quale medie che sono state le più penalizzate”. Dal suo punto di vista, bisogna “ridurre le tasse sulle pensioni che sono le più alte d’Europa e dare a tutte le pensioni rivalutazione una indicizzazione piena per garantire e conservare il loro valore rispetto al costo della vita”.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI DAMIANO

In un articolo pubblicato su Left, Cesare Damiano ricorda che in tema di riforma delle pensioni “le intenzioni del governo potrebbero essere la conferma di Quota 103 come forma di anticipo pensionistico, mentre poter andare in pensione con 41 anni di contributi senza vincoli anagrafici proposta in campagna elettorale diventa ‘obiettivo di legislatura’; l’allargamento a piccole e medie imprese del contratto di espansione, che prevede un regime di aiuti per la riorganizzazione delle aziende, incluso l’esodo anticipato fino a cinque anni (esteso a sette) dei lavoratori con assegno ponte a carico dei datori di lavoro; una qualche forma di promozione della previdenza complementare; la revisione e l’ampliamento dell’Ape sociale. Mentre non sono in vista garanzie in merito al ritorno alla vecchia Opzione Donna”.

L’INCERTEZZA SULLE MOSSE DEL GOVERNO

L’ex ministro del Lavoro evidenzia che non c’è alcuna “indicazione per quel che riguarda i giovani, che hanno di fronte a sé carriere discontinue in regime contributivo: cioè, pensioni povere che richiederebbero qualche forma di garanzia, come propongono i sindacati”. Inoltre, “su tutto quanto è, intanto, piombata la sentenza della Consulta che ha giudicato incostituzionale il differimento del Tfs, cioè del Trattamento di fine servizio, corrispondente al Tfr per i dipendenti privati. L’erogazione non più rimandabile del quale appesantirebbe ulteriormente i conti dell’Inps. In merito si stanno valutando le ipotesi di intervento. Ciò che rimane assodato in quest’inizio di estate del 2023 è l’incertezza sul futuro del sistema previdenziale italiano. Adesso, come ci ricorda De Gasperi, il problema è realizzare quello che si è promesso. Vedremo. Il prossimo appuntamento è a settembre”.

