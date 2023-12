Riforma pensioni 2023/ La “retromarcia” del Decreto Milleproroghe

IL RITORNO DI PREVIDENZA ITALIA

Secondo quanto riporta Repubblica, nel Decreto Milleproroghe che verrà approvato oggi dal Consiglio dei ministri vi sarà anche una misura che porterà a una “retromarcia” rispetto allo spostamento delle risorse (29,5 milioni di euro) da Previdenza Italia ad Assoprevidenza votato quest’estate. Una misura che, come evidenziato dalla Cgil, spostava risorse pubbliche a un organismo privato. Secondo il quotidiano romano, sarebbe stata la Premier Meloni ha volere questa “retromarcia” che si concretizzerà nell’articolo 20 del Milleproroghe che “fa tornare in vita Previdenza Italia e le restituisce anche le risorse stanziate a fine 2019 dal governo Conte II: in totale 29,5 milioni, circa 2,5 milioni all’anno. La prima annualità sarà erogata entro il prossimo 31 gennaio e poi entro il 31 marzo ‘di ciascun esercizio’”. Non resta che aspettare il Cdm di oggi per avere la conferma di questa notizia.

NUOVO PATTO DI STABILITÀ/ "Ue ancora più lontana dagli Usa, l'Italia senza carte anti-crisi"

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI BEVILACQUA E GRONCHI

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Mirko Bevilacqua e Sandro Gronchi spiegano che “il sistema contributivo italiano meriterà il nome che porta sol quando ne saranno corretti gli errori e colmate le lacune”. Tra quest’ultime “c’è l’assenza di un meccanismo di perequazione coordinato coi coefficienti di trasformazione, che priva questi ultimi di ogni fondamento attuariale con grave pregiudizio per il senso e le finalità del calcolo contributivo della pensione”. Infatti, ricordano gli autori, “in Italia, la perequazione non è più automatica da decenni. Infatti, è affidata all’oracolo della legge di bilancio che, alla fine d’ogni anno, rivela ai pensionati la sorte che li aspetta nel nuovo. Inoltre, è sempre più differenziata e, mediamente, sempre più negativa in termini reali”.

GUERRA A GAZA/ "Algeria, Tunisia e Libia sono pro Hamas, ecco cosa rischia l'Italia"

L’ANOMALIA SULL’INDICIZZAZIONE

Bevilacqua e Gronchi evidenziano, quindi, che “l’anomalia riguardante la perequazione ne finanzia implicitamente un’altra riguardante l’età media al pensionamento, che, a causa delle tante forme di anticipazione consentite, è mediamente inferiore a quella Ocse di 18 mesi per gli uomini e 25 per le donne. Nulla di male se fosse vero il luogo comune che, nel sistema contributivo, la maggior durata delle pensioni anticipate è compensata da un coefficiente di trasformazione inferiore”. In realtà, “la compensazione è impedita da non banali ragioni connesse alla natura backward looking dei coefficienti. Le anticipazioni restano quindi costose, prima fra tutte la pensione d’anzianità che è tanto radicata nella tradizione previdenziale italiana quanto priva di riscontri internazionali”.

ASSEGNO DI INCLUSIONE/ I chiarimenti per chi ne fa domanda in attesa di gennaio

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA