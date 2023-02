RIFORMA PENSIONI 2023/ Le mosse per i giovani sollecitate dalla Uil (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOCCARDO

“Nel bilancio del Sistema previdenziale italiano i giovani sono sempre più penalizzati. I molisani ancor di più perché qui, soprattutto loro, hanno un elevata precarietà contrattuale ed è per questo che chiediamo da tempo per loro una pensione contributiva di garanzia”. È quanto spiega, come riporta primonumero.it, Tecla Boccardo, Segretaria generale della Uil Molise. La sindacalista evidenzia che, “come ripetiamo da tempo, senza lavoro e dignitoso non c’è pensione dignitosa e la priorità quindi deve essere un lavoro stabile e di qualità e non un lavoro povero, sottopagato o peggio, come accade spesso in particolare nella Pubblica amministrazione, precario”. E “se trovare un lavoro è un problema, pensare alla pensione è un’utopia”.

LE PROPOSTE SINDACALI PER I GIOVANI

Come ricorda Boccardo, “le proposte del sindacato indicano la necessità della creazione di una pensione contributiva di garanzia, collegata ed eventualmente graduata rispetto al numero di anni di lavoro e di contributi versati, che consideri e valorizzi in ambito previdenziale, anche i periodi di disoccupazione, di formazione e di basse retribuzioni, per assicurare a tutti un assegno pensionistico dignitoso, anche attraverso il ricorso alla fiscalità generale. Bisognerebbe, inoltre, rilanciare le adesioni alla previdenza complementare negoziale, da anni sostanzialmente stagnanti, rendendola effettivamente accessibile anche a chi lavora nelle piccole imprese e ai giovani, in quanto questa rappresenta la possibilità di un apporto economico che diventa sempre più significativo”.

