Riforma pensioni 2023/ Anief contro l’adesione automatica al fondo Espero

LE PAROLE DI PACIFICO

Marcello Pacifico spiega che “secondo noi è certamente necessaria una previdenza complementare, perché ormai col sistema contributivo puro si otterrà una pensione che terrà conto solo di una parte dello stipendio: addirittura nei prossimi anni l’assegno arriverà al 65% dell’ultimo stipendio. È vero che esiste Espero, ma esiste anche la possibilità di introdurre un fondo complementare, ad esempio attraverso le assicurazioni bancarie. Quindi i lavoratori devono essere coscienti di quello che li aspetta: devono sapere a che cosa andranno incontro, e devono essere liberi di decidere senza condizionamenti”. Il Presidente dell’Anief, ai microfoni di Teleborsa, ricorda infatti che attualmente “entro nove mesi dall’assunzione il personale della scuola riceverà una comunicazione nella quale gli si dirà che sono stati iscritti direttamente al fondo: certo, potranno disdire entro un mese, ma se non lo fanno l’adesione sarà retroattiva, dal 2019” e “chi non presenterà la disdetta dovrà pagare anche circa 1.000 euro di arretrati, più una trattenuta di circa 20 euro al mese, la quale rappresenta il minimo di adesione al fondo”.

RIFORMA PENSIONI, UIL CONTRO LA NUOVA QUOTA 103

Secondo la Uil, “la nuova Quota 103, così com’è già avvenuto con Opzione Donna, è destinata a riscontrare una scarsa adesione in virtù di un ricalcolo contributivo taglia gli assegni pensionistici di importi significativi. Una Quota 103 che sembra una ‘Quota 103 e tre-quarti’, in base alle nuove finestre di uscita che ritardano ancora di più la percezione dell’assegno una volta conclusa la domanda di anticipo pensionistico”. Con il contributo tecnico del proprio patronato Ital, la Uil “ha stimato le perdite che subiranno i lavoratori che decideranno di avvalersi della nuova Quota 103 dopo il ricalcolo contributivo. Si passa da una perdita del -16% per un docente di scuola elementare, pari a 329 euro di perdita mensile lorda, fino al -32% di un dirigente medico, pari a 1.776 euro mensili lordi in meno”.

LE RICHIESTE DEL SINDACATO

Anche per questo, il sindacato guidato da Pierpaolo Bombardieri chiede “un vero superamento della Legge Fornero, forme di flessibilità di accesso alla pensione intorno ai 62 anni, in linea con la media europea, con riferimento ai lavori gravosi e usuranti. Chiediamo un ripristino di Opzione donna a condizioni accettabili per le lavoratrici, che non le penalizzi con il ricalcolo contributivo, così come per Quota 103. Chiediamo la valorizzazione del lavoro di cura ai fini previdenziali, l’istituzione di una Pensione di garanzia per le future generazioni, l’estensione della 14-esima a tutti i pensionati sotto i 1.500 euro lordi e un convinto rilancio della previdenza complementare. Queste sono le misure che possono restituire dignità alle pensionate e ai pensionati di questo Paese”.

