Riforma pensioni 2023/ La totalizzazione vale anche per l’assegno straordinario

Come spiega Avvenire, se lo scorso anno “il Fondo per il settore del credito ha ritenuto possibile, ai fini del diritto all’assegno straordinario, cumulare con la forma della ‘totalizzazione’ contributi versati come lavoratore dipendente e contributi accreditati come lavoratore dello spettacolo o sportivo professionista (gestioni FPLD e PALS)”,”analoga facoltà di totalizzazione è stata ora riconosciuta, e con gli stessi requisiti, anche al personale del settore assicurativo (delibera n. 6 del 26 maggio scorso) dal Fondo di solidarietà per le imprese assicuratrici e società di assistenza. La forma di cumulo ammessa per l’assegno straordinario (in questo caso la ‘totalizzazione’) non cambia la ‘residenza’ dei contributi, che resta immutata, così che ogni gestione assicurativa parteciperà pro quota all’importo dell’unico pagamento mensile”. E quindi “presumibile che il nuovo indirizzo tracciato dai Fondi del credito e delle assicurazioni sarà seguito anche da altri fondi di solidarietà con proprie deliberazioni”.

Come riporta Il Sole 24 Ore, dai dati del monitoraggio della Covip emerge che “i rendimenti di tutte le forme di previdenza complimentare fanno segnare nei primi tre mesi dell’anno un risultano positivo: +2,3% i fondi pensione chiusi, +3% quelli ‘aperti’ e +2,4% i Piani individuali pensionistici (Pip) ‘nuovi’”. Ad andare bene, in particolare, le gestioni “con una maggiore esposizione azionaria”. Infatti, “i comparti azionari hanno registrato guadagni in media pari al 3,6% nei fondi negoziali, al 4,4% nei fondi aperti e al 3,4% nei Pip. Rialzi anche per le linee bilanciate, con rendimenti medi del 2,4% nei fondi negoziali, 3,3% nei fondi aperti e 2% nei Pip. Più contenuti, ma ora tornati positivi sono i rendimenti dei comparti obbligazionari e garantiti”.

Intanto il Segretario provinciale della Cgil Pistoia, Daniele Gioffredi, come riporta l’edizione locale della Nazione, evidenzia che il suo sindacato da tempo chiede una riforma delle pensioni “che dia delle risposte anche a chi si affaccia al mondo del lavoro. L’unica strada è quella di allargare la base contributiva affinché il sistema previdenziale regga: per farlo bisogna essere in grado di garantire contratti stabili e di qualità, cosa che purtroppo appare complessa. Allo stesso momento, per noi è fondamentale istituire una pensione di garanzia contributiva per andare a coprire quei vuoti che ci sono nella vita occupazionale come periodi di stage o tirocini che altrimenti non verrebbero riconosciuti”. Vedremo se dal prossimo incontro tra Governo e sindacati sul tema della pensione di garanzia per i giovani, in programma l’11 luglio, arriveranno indicazioni specifiche.

