RIFORMA PENSIONI 2023/ L’intervento per i giovani auspicato da M5s (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA NOTA DI AIELLO E MAZZELLA

Davide Aiello e Orfeo Mazzella in una nota spiegano che “visto com’è andata in legge di Bilancio, con Quota 103 e Opzione Donna estremamente penalizzanti per le lavoratrici e il taglio delle rivalutazioni che porterà 1.300 euro l’anno in meno nelle tasche del ceto medio, sul fronte delle pensioni non ci aspettiamo granché da questo Governo”. I due parlamentari di M5s auspicano però che si arrivi al varo della pensione di garanzia per i giovani, “una proposta per cui il M5S si è battuto già nella scorsa legislatura, senza però trovare il sostegno delle altre forze politiche” e che intende evitare che, come evidenziato dal Censis, nel 2050 5,7 milioni di persone abbiano assegni pensionistici sotto la soglia di povertà.

I CHIARIMENTI SULLA STAFFETTA GENERAZIONALE

Il Sole 24 Ore intanto ricorda che tramite i fondi di solidarietà bilaterale è possibile attivare una staffetta generazionale tra lavoratori cui mancano al massimo tre anni per raggiungere i requisiti pensionistici e giovani under 35 con contratto di lavoro di durata non inferiore a tre anni. Il ministero del Lavoro ha però chiarito con una circolare che “la staffetta generazionale con i fondi bilaterali di solidarietà può essere attuata anche con part time, con una riduzione massima dell’orario di lavoro del 50 per cento”. Dunque il lavoratore più anziano potrà rimanere al suo posto. Un chiarimento importante arrivato dal ministero riguarda poi il contratto di assunzione degli under 35 che deve essere a tempo indeterminato o di apprendistato.

