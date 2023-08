Riforma pensioni 2023/ La mobilitazione dell’Usb Pensionati

LA MOBILITAZIONE DELL’USB PENSIONATI

Lo scorso fine settimana si è svolta a Cusano Mutri, in provincia di Benevento, una nuova tappa del tour organizzato dalla locale Usb Pensionati per diffondere le proposte di radicale riforma del “Sistema pensionistico e previdenziale italiano” e per l’introduzione del “Contratto Sociale dei Pensionati”. Come comunica lo stesso sindacato di base, “il dibattito incentratosi sulla piattaforma rivendicativa di radicale modifica del ‘Sistema Pensionistico e fiscalità della Pensioni’, ha riscosso unanime consenso, condivisione e apprezzamento tanto che i presenti hanno espresso la volontà di creare un gruppo di pensionati, lavoratori e cittadini, peraltro anticipando la loro adesione a ogni altra ed analoga iniziativa, oltre che di partecipare alla manifestazione nazionale che stiamo organizzando al Ministero del Lavoro – Roma – per il 22 del mese di settembre”. “Noi di Usb Pensionati ci siamo organizzati e mobilitati. ‘Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso!’”, aggiunge il sindacato, ricordando che il tour proseguirà dopo Ferragosto.

Tassa al 40% sugli extraprofitti delle banche: come funziona/ “Distribuiti per mutui famiglie e taglio fisco”

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAPOBIANCO

Tra le cinque cause-pilota avviate dalla Uilp contro il blocco parziale delle indicizzazioni delle pensioni ce n’è una, come ricorda Oscar Capobianco, che è stata avviata in Lazio. Come riporta rietinvetrina.it, il Segretario generale della Uilp Lazio evidenzia che la misura inserita nella Legge di bilancio 2023 “sembra un vero e proprio scippo legalizzato che va fermato, perché è sbagliato accanirsi su chi ha lavorato per una vita, per tutti coloro che hanno versato regolarmente i contributi e che durante l’arco di una vita hanno pagato le tasse alla fonte. A queste persone non va limitato il diritto a soddisfare i propri sogni, desideri e a limitare i loro consumi, che tra l’altro contribuiscono alla crescita economica del Paese”.

TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI/ Patto Governo-banche, guadagni redistribuiti alle famiglie

LA BATTAGLIA DELLA UILP

Secondo il sindacalista, “le pensionate e i pensionati italiani non sono cittadini di seconda categoria: va rafforzato il concetto che la pensione non è un omaggio di Stato ma salario differito, e che questa nostra lotta non è a garanzia di un privilegio, ma l’affermazione di un diritto costituzionale, anche a tutela dei futuri pensionati”. Capobianco ricorda anche che “secondo le indicazioni tecniche della legge solo nel 2023 dai pensionati oggetto di questa mancata rivalutazione lo Stato accumulerà un tesoretto di oltre due miliardi e ciò accade in un periodo di forte crescita inflattiva. Neanche il Governo Monti depredò così le tasche dei pensionati e delle pensionate, visto che nel 2012 dal blocco delle indicizzazioni l’allora Governo riuscì a capitalizzare all’incirca 1,8 miliardi, in un periodo in cui però l’inflazione era al 3%”.

SINDACATI E POLITICA/ I numeri che smontano l'Italia vista da Landini

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA