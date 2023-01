RIFORMA PENSIONI 2023/ Meglio accedere a Quota 103 o restare al lavoro?

RIFORMA PENSIONI, LA CONVENIENZA DI QUOTA 103

Conviene accedere a Quota 103 oppure restare al lavoro e avere una busta paga più pesante? Milano Finanza ha interpellato Andrea Carbone, fondatore di smileconomy, e dalle simulazioni compiute emerge che “la convenienza varia tra uomini e donne, sia perché l’anticipo di Quota 103 è più limitato per le donne, ovvero 10 mesi invece di 1 anno e 10 mesi, sia per le diverse attese di vita”. In particolare, “per i redditi simulati per gli uomini, Quota 103 è quella che dà la maggior ricchezza pensionistica. Anche con il limite di pensione, prevale l’effetto di percepirla prima rispetto al minor valore. Tuttavia, se si guarda al totale, che include anche i redditi da lavoro e il bonus, la ricchezza maggiore si ha ovviamente continuando a lavorare”.

LE SIMULAZIONI DI SMILECONOMY

Per quanto riguarda le donne, invece, “per redditi da 2 mila euro netti, la maggior ricchezza pensionistica si ha con Quota 103, mentre per redditi più elevati, cioè 4 mila euro, il cap si rivela più penalizzante a fronte del minor anticipo. Come per gli uomini, la maggior ricchezza complessiva si ha continuando a lavorare”. Per le donne “rimane la sensazione che saranno poche ad usare Quota 103, sia per i soli 10 mesi di anticipo, sia per la possibilità di usare il bonus Maroni o continuare a lavorare”. “Soprattutto per chi ha redditi alti, la variabile decisiva è se si desideri smettere di lavorare prima, grazie a Quota 103. Per chi preferisce continuare, si tratta di scegliere tra avere qualcosa in più subito, con il bonus, o nel lungo periodo nello scenario base”, conclude Carbone.

