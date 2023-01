RIFORMA PENSIONI 2023/ La “punizione” di Opzione donna (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI DELLA CGIL MARCHE

La Cgil Marche ha elaborato i dati Inps 2022 sulle pensioni, da cui risulta, come riporta Il Resto del Carlino, che “gli uomini con pensioni fino a 750 euro sono il 43,8% del totale, le donne il 76,6%. Le donne marchigiane prendono in media 559 euro al mese meno degli uomini: se questi infatti percepiscono in media 1.326 euro lordi, la pensione per le donne è di 767 euro. La differenza per le pensionate ex lavoratrici dipendenti rispetto agli uomini arriva addirittura a 712 euro mensili”. Vilma Bontempo della segreteria Spi-Cgil Marche, ricorda che queste differenze derivano “da differenze salariali, ostacoli nei percorsi di carriera, dall’essere occupate in lavori discontinui, poveri e con part-time spesso involontari”.

IL COMMENTO A OPZIONE DONNA

La sindacalista non rinuncia a una critica a “provvedimenti, come Quota 103 e Opzione donna, quest’ultimo odioso, perché punisce le donne senza figli, portando l’età da 58 a 60 anni e rafforzando lo stereotipo della divisione dei ruoli all’interno della famiglia: alle donne la cura, agli uomini il lavoro. Una divisione che è la ragione principale della discriminazione”. Intanto Elio Cerri, Segretario generale dello Spi-Cgil Marche, evidenzia che “il Governo taglierà l’adeguamento delle pensioni, in particolare quelle con importo superiore di quattro volte rispetto al trattamento minimo. E il tutto avviene dopo undici anni di blocco. L’adeguamento è calcolato sulla base dell’andamento del costo della vita (l’inflazione oggi è oltre l’1%). Il Governo vuole fare cassa con i pensionati e dunque li usa come bancomat”.

