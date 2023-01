RIFORMA PENSIONI 2023/ Opzione donna, oltre la metà degli assegni sotto i 500 euro

RIFORMA PENSIONI, I DATI DELL’INPS

Dai dati dell’Osservatorio Inps sui flussi di pensionamento, come riporta Ansa, emerge che nel 2022 sono state “liquidate 779.791 nuove pensioni tra assegni di vecchiaia, anticipati, invalidità e superstiti con un calo del 12,28% rispetto al 2021”. La diminuzione più marcata si è avuta per le pensioni anticipate (-18,21%), probabilmente per il passaggio che c’è stato tra Quota 100 e Quota 102, che ha ristretto la platea dei potenziali beneficiari dell’anticipo con almeno 38 anni di anzianità. In ogni caso, mediamente il pensionamento anticipato è avvenuto a 61,1 anni per i lavoratori dipendenti e a 62,4 per quelli pubblici. “L’assegno medio delle nuove pensioni è stato di 1.153 euro (in calo sul 2021) con differenze sostanziose tra le pensioni di vecchiaia (845 euro) e le anticipate (1.907 euro)”.

L’IMPORTO DEGLI ASSEGNI CON OPZIONE DONNA

Interessanti, visto il dibattito attuale su Opzione donna, sono i dati relativi alle pensioni liquidate l’anno scorso con questa misura, pari a 23.812, in aumento del 15,4% rispetto al 2021. Dai dati emerge anche che “sono state 8.833 le donne che si sono avvalse della misura prima dei 59 anni con assegni per quasi la metà di queste inferiori a 500 euro”. Inoltre, “quasi il 90% di chi è uscito prima dei 59 anni ha scelto di farlo con pensioni inferiori a 1.000 euro. Se si guarda al complesso delle pensioni liquidate con Opzione donna (pensione calcolata interamente con il metodo contributivo) si vede che oltre la metà degli assegni liquidati (12.298) vale meno di 500 euro al mese e l’88,75% vale meno di 1.000 euro”. Dati che parrebbero non giustificare la versione di Opzione donna varata nella Legge di bilancio 2023 come una scelta puramente contabile.

