Riforma pensioni 2023/ La scelta di aumentare gli assegni della Germania

L’AUMENTO DELLE PENSIONI IN GERMANIA

Mentre in Italia si valuta un nuovo aumento delle pensioni minime, come riporta Ansa i “circa 21 milioni di pensionati della Germania ricevono un sostanzioso aumento della pensione per il secondo anno consecutivo”. Infatti, “il Governo tedesco ha approvato un aumento delle pensioni del 4,39% nei Laender dell’Ovest e del 5,86% in quell dell’Est, a partire dal 1 luglio. In questo modo, a distanza di 33 anni dalla Riunificazione e con un anno di anticipo rispetto a quanto pianificato, si arriverà anche alla parità di valore tra le pensioni occidentali e quelle orientali. L’aumento era già stato annunciato a marzo, ma è stato adesso ufficialmente approvato dall’esecutivo. Manca ancora la formalità dell’approvazione del Bundesrat, mentre non è necessaria quella del Bundestag”. Intanto l’Usb di Napoli si prepara alla manifestazione del 1° maggio ricordando la necessità di alzare stipendi e pensioni per far fronte agli aumenti di prezzi e tariffe determinati dall’inflazione.

RIFORMA PENSIONI, I DATI EXCELSIOR

Come ricorda Il Sole 24 ore, dal Rapporto elaborato dal Sistema informativo Excelsior, di Unioncamere e Anpal, sul quinquennio 2023-2027 emerge che “nel prossimo decennio ci saranno poco più di 6 milioni di persone che si affacceranno alla pensione, rendendo sempre più importante il fenomeno del ricambio generazionale”. In particolare, “se prendiamo i dati Istat, la popolazione residente tra 50-59 anni è pari a 9,4 milioni di unità con un tasso di occupazione intorno al 64,1%. Questo consente di stimare circa 6,1 milioni di occupati che nei prossimi 10 anni andranno in pensione, a fronte di una popolazione residente tra 20-29 anni di età pari a 6 milioni di unità e quindi insufficiente a garantire una piena sostituzione”.

LA PRESSIONE SUL MERCATO DEL LAVORO

È così che si determina “una pressione sia nel pubblico che nel privato, ad allineare domanda e offerta del mercato del lavoro. Uno dei motivi, insieme all’equilibrio dei conti, che ha portato a un innalzamento progressivo delle soglie di accesso alle pensioni”. Inoltre, “l’alta incidenza della componente ‘replacement’ nei prossimi cinque anni evidenzia due fenomeni, diversi e opposti. Il primo è l’allargamento del bacino dei potenziali interessati alla sostituzione, dato l’ingresso nella fascia di età dei lavoratori maggiormente coinvolti nei processi di sostituzione”, i baby boomers, “che accedono alle soglie di età previste per le pensioni anticipate e di vecchiaia. Il secondo è invece la contrazione delle maglie di accesso al pensionamento data dal progressivo calo dei tassi di pensionamento”.

