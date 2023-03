RIFORMA PENSIONI 2023/ Sbarra (Cisl): dal Governo nessuna notizia (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA PAROLE DI SBARRA

Luigi Sbarra, a margine di un convegno al Cnel, ha detto, come riporta Ansa, che “con la ministra Calderone abbiamo fatto solo una prima riunione per avviare il tavolo e poi un secondo confronto di natura tecnica. Però non c’è stato indicato alcun percorso”. Il Segretario generale della Cisl ha anche evidenziato che “il Governo conosce bene la nostra piattaforma unitaria, conosce bene le nostre priorità, e la ragione della nostra insoddisfazione”. “Abbiamo fatto due riunioni, abbiamo rappresentato i contenuti della nostra piattaforma, abbiamo richiamato l’urgenza di ripristinare i requisiti di opzione donna, però non ci arriva nessuna notizia così come sul tavolo salute-sicurezza sul lavoro”, ha aggiunto il sindacalista.

Amici 2023, al via la gara inediti Linus: chi é il vincitore?/ La scelta del web

LA LEGGE FORNERO DA CAMBIARE

“Pensiamo sia necessario riprendere urgentemente il confronto con il Governo, per definire un percorso e un confronto strutturale che ci aiuti a conquistare risultati per le persone che rappresentiamo”, ha detto ancora Sbarra, secondo cui serve “un’impostazione nuova di politica dei redditi che ci aiuti ad arginare la tanta speculazione, bisogna mettere sotto controllo prezzi e tariffe, c’è il rinnovo dei contratti, adottare misure anche di natura fiscale, detassare i frutti della contrattazione nella prospettiva di migliorare e aumentare i salari, le retribuzioni delle persone. Queste sono le nostre priorità”. A un incontro a Trieste, Sbarra ha invece sottolineato che “la riforma Fornero è sbagliata e va cambiata perché ha alzato un muro di rigidità in uscita dal mercato del lavoro. Bisogna restituire al sistema flessibilità, equità, stabilità delle regole. Le pensioni non sono una regalia ma salario”.

Mare fuori 3/ Anticipazioni e diretta ultima puntata: l'addio di Filippo

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

MATTIA E GIULIA, MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2023/ Lei non cede: "Continuiamo a conoscerci ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA