Riforma pensioni 2023/ Salta il pensionamento a 72 anni per i medici

LA VOTAZIONE SULLA MANOVRA

All’alba si è concluso l’esame degli emendamenti alla Legge di bilancio in commissione Bilancio al Senato e in tema di riforma delle pensioni è quindi passata la modifica dell’articolo 33 messa a punto dal Governo stesso che, come ricorda il sito del Sole 24 Ore, “salva dai tagli inizialmente previsti le pensioni di vecchiaia di medici, dipendenti di enti locali, maestri e ufficiali giudiziari. Restano penalizzate quelle anticipate ma c’è un taglio più soft per i sanitari con una riduzione di un trentaseiesimo del taglio per ogni mese in più di permanenza al lavoro. I dirigenti medici e gli infermieri potranno, se vorranno, rimanere al lavoro fino ai 70 anni”. È invece saltato il tentativo governativo di alzare a 72 anni l’età di pensionamento per i medici e i professori universitari. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani aveva detto che la misura era dettata dall’esigenza oggettiva di carenza di medici sul territorio, ma i sindacati dei medici avevano subito protestato contro la proposta.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TAJANI

Il ministro degli Esteri, nonché vicepremier e Presidente di Forza Italia Antonio Tajani, come riporta Ansa, si è detto soddisfatto a proposito della Legge di bilancio “perché è il massimo di ciò che si potrebbe fare, abbiamo apportato degli aggiustamenti che avevamo chiesto su casa e pensioni di medici e dipendenti pubblici, e stiamo lavorando perché nella manovra o in altri provvedimenti, come quello sulle proroghe, ci possa essere una breve proroga per il superbonus che riguarda condomini che hanno già compiuto il 70%dei lavori. Quindi, nessuna tolleranza per imbroglioni, ma per le persone oneste bisogna avere un occhio di riguardo, e permettere di concludere i lavori in dirittura d’arrivo”.

LE PAROLE DI ZANGRILLO E BUTTI

Il suo collega di partito, e ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervistato dal Corriere della Sera spiega che “con la manovra abbiamo corretto un meccanismo di rivalutazione fortemente sbilanciato per alcune categorie. Poi abbiamo ammorbidito l’intervento per evitare che si trasformasse in un incentivo ad andare in pensione in settori delicati come la sanità. Penso che la soluzione trovata ora sia di buon senso, oltre che giusta. Per ulteriori interventi non mi pare ci sia spazio, visto il contesto”. Invece, Alessio Butti, sottosegretario all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, come riporta Fortune Italia, dal palco di Atreju 2023 spiega che “a proposito di calo demografico che porterà alla scomparsa di alcune professioni, tra l’altro, si pensava di far pagare i contributi pensionistici ai robot. Sembra una battuta, ma altrove c’è chi ci sta già ragionando”.

