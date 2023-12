Riforma pensioni 2023/ Spi-Cgil all’attacco su tagli agli assegni e aumento dell’età di uscita

LE PAROLE DI PEDRETTI

Oggi lo Spi-Cgil scende in piazza a Roma e il Segretario generale Ivan Pedretti, interpellato da Collettiva.it, spiega che “per anni gli esponenti dell’attuale maggioranza ci avevano raccontato che avrebbero cancellato la Legge Fornero. Il risultato? Quattro mesi in più per Quota 103, cinque mesi in più per l’Ape sociale, un anno in più per Opzione donna e giovani e precari destinati ad andare in pensione a 71 anni. Per chi, invece, è già in pensione la mancanza più eclatante riguarda il sostegno al reddito. I pensionati continuano a essere considerati una sorta di bancomat nazionale. La riduzione di dieci punti (dal 32 al 22%) degli indici di rivalutazione degli assegni ne è un chiaro e vergognoso esempio”. Il sindacalista evidenzia che “quando si lavora, si partecipa alla tenuta del sistema pubblico nel suo complesso, anche versando i contributi previdenziali, per poi ritrovarsi, una volta in pensione, con assegni inaspettatamente e ingiustamente ridotti”. Dal suo punto di vista, “le pensioni vanno aumentate, non tagliate, e va ampliata la platea dei beneficiari della quattordicesima”.

DEBITO E POLITICA/ L'operazione per consentire investimenti, taglio delle tasse e pensioni

RIFORMA PENSIONI, IL SONDAGGIO DI MONEYFARM

Da un sondaggio condotto da Moneyfarm emerge che “a quasi la metà dei rispondenti (41%) piacerebbe smettere di lavorare entro i 60 anni e al 25% entro i 65. Un 15% di ‘esasperati’ vorrebbe smettere di lavorare oggi stesso, mentre, all’estremo opposto, c’è un 7% che lavorerebbe oltre l’età della pensione, per entusiasmo o magari anche per necessità”. Come riporta Repubblica, Andrea Rocchetti, global head of investment advisory di Moneyfarm, ha annotato che “data la mutevolezza del quadro normativo e i non semplici dibattiti a tema pensione, non sorprende che gli intervistati si dividano tra rassegnati e incerti su tempi e ammontare effettivi della loro pensione”. In particolare, “circa la metà (48%) è rassegnata a ricevere un assegno non superiore al 60% dell’attuale stipendio, mentre solo il 7% conta di ricevere l’80% della busta paga”.

SPY FINANZA/ La Bce regala al debito italiano i tempi supplementari (ma il pranzo non sarà gratis)

L’IMPORTANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

C’è poi un 20% di intervistati che “non ha la minima idea di quanto gli spetterà a fine carriera, con i giovani che si confermano più in difficoltà a guardare al proprio futuro: il 41% degli under 30 dichiara di non sapere quale sarà l’importo della propria pensione”. L’adesione a una forma di previdenza complementare appare, quindi, necessaria per l’81% degli intervistati, tuttavia, come evidenzia Rocchetti, attualmente “solo un quarto degli italiani partecipa attivamente alla previdenza integrativa e in molti saranno verosimilmente costretti a rivedere il proprio stile di vita una volta in pensione”. E dire che per il 31% degli intervistati, la rendita integrativa dovrebbe ammontare tra i 500 e i 1.000 euro netti al mese.

MIGRANTI, PATTO ITALIA-ALBANIA/ "È in gioco la sovranità di Tirana, ecco perché la Corte lo ha fermato"

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA