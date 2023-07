Riforma pensioni 2023/ L’aiuto della medicina sportiva al sistema previdenziale

L’ANALISI DI CASASCO

Secondo Maurizio Casasco, Presidente della Federazione medico sportiva italiana, “l’età biologica deve superare il concetto di età anagrafica in ambito medico, e questo possiamo farlo attraverso il trasferimento delle conoscenze medico-scientifiche della medicina dello sport a favore sia del Servizio sanitario nazionale e sia del sistema socioeconomico del Paese”. Come riporta il sito del Sole 24 Ore, dal suo punto di vista è molto importante un lavoro, con la prevenzione in primo piano, nella “lotta alle patologie non trasmissibili: questo dà la possibilità all’Italia di primeggiare con un progetto che riguarda la medicina dello sport che in questo momento è ai vertici mondiali. È una grande opportunità che riguarda diversi aspetti come l’età pensionabile, l’affidamento dei mutui, le polizze vita, tutto il nostro sistema e il welfare aziendale: è una grande novità mettere queste conoscenze sviluppate ai massimi livelli a disposizione di tutta la Nazione per far entrare la scienza e la medicina in quello che può essere il progetto economico e sociale per la lotta alle patologie non trasmissibili”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Come già accaduto in occasione del precedente incontro sulla riforma delle pensioni, la Uil esprime una linea simile a quella della Cgil. Il Segretario confederale Domenico Proietti spiega infatti che “il Governo è stato silente anche oggi. Nel corso dell’incontro ci hanno chiesto, per l’ennesima volta, di illustrare le proposte unitarie sulla flessibilità pensionistica, cosa che per educazione abbiamo fatto. Discussione puramente accademica e senza alcun costrutto. È arrivato il momento che il Governo scopra le carte e dica, come ripetutamente affermato in campagna elettorale, se vuole introdurre una flessibilità di accesso alla pensione più diffusa”. Non resta che attendere come andrà il prossimo incontro in programma a settembre.

LE PAROLE DI BOMBARDIERI

Intanto si è tenuto l’Esecutivo della Uil e il Segretario generale, Pierpaolo Bombardieri, ha detto che “anche nei prossimi mesi di settembre e di ottobre, la Uil proseguirà la mobilitazione, avviata lo scorso febbraio, nei territori e nei luoghi lavoro. Il nostro obiettivo è parlare con le persone per ascoltare le loro richieste, rappresentare l’andamento degli incontri con il Governo e ribadire le nostre rivendicazioni”. Bombardieri ha aggiunto che “abbiamo già programmato una serie di iniziative che ci vedranno impegnati, quotidianamente, con le categorie e sui territori, nel sostenere le nostre posizioni. Contemporaneamente, parteciperemo a tutti i confronti e ai tavoli aperti con il Governo, avanzeremo le nostre proposte e staremo al merito dei problemi. Subito dopo la Nadef e la manovra sulla base dei contenuti di quei provvedimenti, esprimeremo le nostre valutazioni e assumeremo le nostre decisioni”.

