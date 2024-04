Riforma pensioni 2024/ Da Inps niente più pagamenti con assegno per i pensionati all’estero

LA SCELTA DELL’INPS

Dal momento che la regolarità dei pagamenti eseguiti a mezzo assegno spesso è compromessa da ritardi nella consegna oppure da evenienze, quali lo smarrimento o il danneggiamento, l’Inps, come riporta Teleborsa, sta eliminando gradualmente il pagamento delle pensioni all’estero tramite questa modalità. In particolare, “ha già fornito indicazioni di carattere operativo finalizzate all’abolizione del pagamento a mezzo assegno nei riguardi dei pensionati residenti in Austria, Belgio, Tunisia e Australia”. I pensionati residenti in Europa riceveranno un modulo da parte di Citibank per poter fornire i dati bancari utili all’accredito futuro della pensione che andrà compilato e restituito entro il 15 giugno, allegando la copia di un documento d’identità valido e un documento prodotto dall’istituto bancario estero nel quale siano chiaramente indicate le coordinate bancarie utili all’accredito. Diversamente, il pagamento della rata di luglio 2024 sarà disposto in contanti a sportello presso Western Union.

Sondaggi politici/ Elezioni Europee 2024: Lega tiene e frena FdI in Veneto, Forza Italia cresce

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Intervistata dalla Stampa, Elsa Fornero è tornata a parlare della riforma delle pensioni che porta il suo nome, evidenziando che “non è certamente una riforma perfetta. Ma era il massimo che potevamo fare nelle poche settimane che abbiamo avuto a disposizione prima che la situazione del Paese precipitasse”. Ha, quindi, aggiunto: “Non avevamo alternative allora e ne abbiamo poche anche oggi. Tanto è vero che chi prende i voti con la promessa di ‘superare la Fornero’ poi si deve accontentare di piccole modifiche”. L’ex ministra del Lavoro ha anche raccontato che il clima d’odio alimentato nei suoi confronti per quella legge non è scemato con gli anni, dato che “ancora oggi, negli eventi pubblici, ci sono due bravissimi agenti che mi fanno da scorta”.

SPILLO/ Da Pisa a Pioltello, se il Pd ha (ancora) bisogno del Colle

L’EMENDAMENTO AL DECRETO PNRR

Intanto, secondo quanto riporta fanpage.it, in un emendamento al decreto Pnrr presentato alla Camera da FdI è prevista una sorta di “sanatoria” per le imprese agricole che non hanno provveduto ad adempiere l’obbligo di presentare all’Inps le denunce aziendali, un documento attestante le attività che vengono svolte e le modalità con cui si svolgono, in modo che si possano calcolare correttamente i contributi previdenziali dovuti. Di fatto si darà tempo fino al 31 dicembre di quest’anno per mettersi in regola evitando di pagare le relative sanzioni. “Non solo, per chi aderisce alla sanatoria, lo Stato rinuncia anche a recuperare tutti gli eventuali contributi non versati nel corso degli anni, in cui i dati aziende agricole sono rimasti nascosti all’Inps“.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Rivalutazione, per gli iscritti Enpam va meglio di quella Inps

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA