Riforma pensioni 2024/ La separazione tra previdenza e assistenza sempre più necessaria

In un articolo pubblicato sul sito di Itinerari Previdenziali, Mara Guarino ricorda che “nel 2022 l’Italia ha complessivamente destinato a pensioni, sanità e assistenza 559,513 miliardi di euro, con un incremento del 6,2% rispetto all’anno precedente (32,656 miliardi): la spesa per prestazione sociali ha assorbito oltre la metà di quella pubblica totale, il 51,65%. Rispetto al 2012, e dunque nell’arco di un decennio, la spesa per welfare è aumentata di ben 127,5 miliardi strutturali (+29,4%); aumento ascrivibile soprattutto agli oneri assistenziali a carico della fiscalità generale, cresciuti del 126,3% a fronte dei ‘soli’ 37 miliardi della spesa previdenziale (+17%) e del 18% del nostro Prodotto interno lordo”. Si tratta di dati che, come evidenziato dall’ultimo rapporto di Itinerari previdenziali, richiamano l’attenzione sulla necessità di separare previdenza e assistenza, cercando di ridurre quest’ultima. Una separazione che non sembra però semplice da realizzare.

RIFORMA PENSIONI, LA CAMPAGNA INPS-CITIBANK

Come ricorda l’agenzia Aise, il 20 marzo è iniziata la prima fase della campagna di certificazione di esistenza in vita per i pensionati italiani residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi, da parte dell’Inps attraverso Citibank. I pensionati interessati riceveranno da Citibank la richiesta di attestazione dell’esistenza in vita cui dovranno rispondere entro il 18 luglio, pena la sospensione del pagamento della pensione a partire da settembre. Va detto che la procedura è facilitata dal fatto che può essere “sostituita” dalla riscossione personale della pensione presso uno degli sportelli di Western Union, che deve avvenire tramite l’identificazione del beneficiario mediante un documento dotato di foto.

A SETTEMBRE LA SECONDA FASE

Va anche detto che l’Inps ha chiesto a Citibank di non inviare le richieste di attestazione a quanti avessero riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica. Saranno inoltre esclusi dalla procedure i pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne e quei pensionati che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con lo ZUS polacco. La seconda fase della verifica verrà avviata il 20 settembre e riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. In questo caso i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 18 gennaio 2025.

