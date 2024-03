Riforma pensioni 2024/ Siulm contro ipotesi di nuovi tagli

LE PAROLE DI SIBILLA

Roberto Sibilla del Sindacato unitario lavoratori militari (Siulm), come riporta nonsolomarescialli.it, evidenzia che il sindacato sta attenzionando da giorni la stampa nazionale in merito alla riforma pensionistica che il Governo starebbe ipotizzando di attuare dal 2025. Le aree di intervento, per il comparto pubblico impiego, dovrebbero concentrarsi sul ‘taglio’ delle quote retributive delle pensioni con il calcolo ‘misto’ e sulla riduzione delle cosiddette ‘finestre mobili’ per chi sceglierà l’uscita anticipata. Il pensionamento per anzianità dovrebbe, secondo gli ipotetici intendimenti governativi, essere ulteriormente penalizzato. Il comparto difesa da noi rappresentato, non accetta ulteriori penalizzazioni. I servitori dello Stato hanno il diritto di poter condurre una vita dignitosa anche dopo il servizio attivo. Le tante penalizzazioni, tra cui la mancata costituzione dei fondi pensione, hanno già eroso notevolmente i nostri futuri assegni pensionistici”.

Pensione anticipata 2024/ Contributi mentre si è all'estero: si possono conteggiare? (1 marzo 2024)

RIFORMA PENSIONI, L’INDAGINE ALTROCONSUMO

Secondo l’indagine Altroconsumo “Prepararsi alla pensione”, aumenta tra gli italiani la consapevolezza che in futuro l’assegno previdenziale potrà non bastare per affrontare tutte le spese “e si inizia anche a risparmiare per la pensione, ma la percentuale di chi lo fa non è soddisfacente e, soprattutto, gli investimenti effettuati spesso non sono i più adeguati”. Più nel dettaglio, come riporta l’agenzia giornalistica Opinione, “si rileva che il 72% dei rispondenti ritiene insufficiente la pensione che percepirà, a fronte di un risicato 3% convinto che sarà più che sufficiente. Le aspettative sull’ammontare del futuro assegno pensionistico non sono più rosee: il 26% dei lavoratori dipendenti pensa che non avrà alcuna pensione, percentuale che sale al 33% tra i lavoratori autonomi”.

Riforma pensioni 2024/ Tavernise e Tridico chiedono chiarimenti sul Tfr di Calabria Verde

FONDI PENSIONE ANCORA POCO GETTONATI

Di fronte a queste aspettative, “il 66% dei lavoratori ha dichiarato che sta facendo qualcosa per migliorare la propria situazione una volta in pensione. Si tratta di una percentuale buona, ma non pienamente soddisfacente, se si considera che 1 lavoratore su 3 non sta facendo nulla, mentre tra chi non si sta preparando alla pensione oltre la metà adduce come motivo il fatto di non avere abbastanza soldi da risparmiare. Questo in realtà è un pregiudizio molto diffuso e altrettanto spesso completamente infondato. Bastano infatti poche decine di euro al mese per poter avere una pensione integrativa, soprattutto se si inizia a risparmiare per tempo, in quanto più anni di versamenti significa maggiori possibilità di guadagno”. I fondi pensione non sono però molto gettonati: si trovano alle spalle di conti deposito e assicurazioni sulla vita.

Pensione anticipata 2024/ Uscita fino a 11 prima per chi ha queste malattie (29 febbraio 2024)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA