Riforma pensioni 2024/ L’anticipo a 62 anni per gli iscritti al Fondo Volo

GLI ANTICIPI NEL FONDO VOLO

Come ricorda investireoggi.it, “i lavoratori iscritti al Fondo Volo prima del 1996 possono andare in pensione di vecchiaia a 62 anni con almeno 20 anni di contributi. Ma è necessario che possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al fondo. Per coloro che, invece, hanno iniziato a lavorare dopo il 1995 e ricadono nel sistema contributivo il diritto non cambia ma è calcolato in maniera diversa. Vale a dire, uno sconto di 1 anno ogni 5 di lavoro svolto con un massimo di 5 totali. In questo caso è necessario che i lavoratori risultino iscritti per almeno 15 anni al Fondo Volo per beneficiare dello sconto sull’età pensionabile di vecchiaia. A partire dal 1° gennaio 2027 tale requisito dovrà essere adeguato alla speranza di vita e quindi potrà salire la soglia anagrafica”. Tra l’altro, “anche il personale viaggiante può andare in pensione di vecchiaia anticipata a 62 anni con almeno 20 anni di contributi”. Restano esclusi quei lavoratori che “pur lavorando per compagnie di navigazione o società di trasporti presso porti e aeroporti svolgono servizio a terra”.

RIFORMA PENSIONI, LE FINESTRE DI QUOTA 103

L’Inps ha fornito tutti i dettagli sulla nuova Quota 103 e, come riporta Il Sole 24 Ore, per chi maturerà i requisiti quest’anno, la prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile “sarà il 2 agosto e riguarderà i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alla gestione ex Inpdap. Gli altri dipendenti del settore privato e gli autonomi con trattamento liquidato a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (fondo pensione lavoratori dipendenti e gestioni dei lavoratori autonomi) accederanno dal 1° settembre. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni le prime decorrenze saranno il 2 ottobre o il 1° novembre. Queste date corrispondono anche alla decorrenza dell’esonero contributivo a cui possono accedere i lavoratori che, pur maturando i requisiti di quota 103, scelgono di non accedervi e di proseguire l’attività lavorativa”.

LA NOVITÀ PER CHI OPTA PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il quotidiano di Confindustria ricorda anche che “nei comparti scuola e Afam valgono sempre le date di uscita al 1° settembre e al 1° novembre rispettivamente” e spiega che, poiché la nuova Quota 103 prevede il ricalcolo contributivo dell’assegno, a differenza dell’anno scorso, l’Inps ammette il pensionamento “anche a chi richiede il computo in gestione separata o a chi opta per il sistema contributivo secondo la riforma del 1995”. Infine, “in caso di accompagnamento a pensione Quota 103 tramite assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali, in caso di maturazione del diritto pensionistico nel 2024 l’assegno straordinario deve essere erogato per tutti i sette mesi della finestra e non oltre il 31 luglio 2025″.











