Riforma pensioni 2024/ I problemi che accomunano Nord e Sud Italia

A Roma è stata presentata la lista “Libertà” che vedrà insieme alle elezioni europee il partito popolare per il Nord e Sud chiama Nord, la cui Presidente Laura Castelli, come riporta Adnkronos, ha spiegato che Settentrione e Meridione “spesso vengono messi uno contro l’altro” ma “in realtà possono collaborare, come noi stiamo facendo, per spiegare che questo sistema non funziona, che continua a togliere libertà e diritti a quello che è un Paese ormai in macerie e che questo Governo sta ancor di più calpestando sia sulla salute che sul diritto alla casa, che sul diritto delle pensioni. Tanti temi oggi accantonati e che uccidono questo paese al Nord come al Sud”. Intanto, come riporta pltv.it, Fondazione Enasarco, ente previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio, ha chiuso il 2023 con un risultato economico positivo per 237 milioni di euro,cui si aggiungono euro 39 milioni di risultato del FIRR, e un patrimonio in crescita a 8,7 miliardi.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MARINO

Sembra che quest’anno non sarà quello di una riforma delle pensioni strutturale. E secondo Mauro Marino “il primo responsabile di questa completa assenza di iniziative è proprio il Governo. Costui, ormai in carica da quasi un anno e mezzo, è assolutamente d’accordo con la Legge Fornero e al di là di effimere esternazioni della Lega”, anche perché “la Meloni è assolutamente ferma su questo argomento ed è molto più interessata a mantenere ottimi rapporti con l’Ue in attesa di vedere come andranno le elezioni europee del prossimo giugno per inserirsi in eventuali cambiamenti dell’assetto geopolitico dell’Europa”. “Quanto ai partiti dell’opposizione, poi, e alle organizzazioni sindacali, ormai spaccate, nessun intervento significativo”, aggiunge l’esperto previdenziale in un articolo pubblicato su pensionipertutti.it.

IL DISINTERESSE DELLA POLITICA

Non c’è nemmeno “nessuna iniziativa, nessun convegno per esempio sul futuro della previdenza in Italia e su come intervenire, nessun reale contributo ad un problema, quello previdenziale, che interessa la totalità dei cittadini italiani in particolare i giovani che pagheranno più di tutti gli effetti di una mancata riforma che li costringerà ad uscire dal mondo del lavoro a 71 anni e con un assegno previdenziale che sarà al 50% del loro stipendio”. Marino aggiunge che “vi è poi, ma sembra che la politica tutta ne se disinteressa troppo impegnata in una perenne campagna elettorale il reale problema della denatalità record dai tempi dell’unità d’Italia e dell’aspettativa di vita che aumenta costantemente col serio rischio se non si interviene immediatamente di far saltare i conti dell’Inps“.

