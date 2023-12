Riforma pensioni 2023/ Il freno della demografia per l’anticipo pensionistico

LE PAROLE DI ROSSI (COVIP)

Maria Cristina Rossi, commissario della Covip, ha detto, come riporta Adnkronos, che “siamo abituati ad avere un tasso di sostituzione al l’80% e quelli che l’Ocse ci propone sono medi, ognuno di noi avrà un tasso di sostituzione che fa parte della sua storia. All’Inps abbiamo ‘La mia pensione’ che pur essendo incerta è già un’informazione e consente di vedere quello che ci si può aspettare nel futuro”. “L’adesione alla previdenza complementare si può vedere con due lenti avendo un tasso di contribuzione alto”, ha aggiunto. Intanto sul Quotidiano Nazionale si legge in un articolo: “Che gli italiani siano in sonno lo si deduce da un comportamento inusuale per un Paese come il nostro, che fino alla seconda parte del secolo scorso era ai vertici degli indici demografici europei. Una demografia in inverno vuol dire Caporetto per le pensioni, ed è totalmente in contrasto con l’obiettivo conclamato di andare in pensione presto, come facevano gli attuali 70-80 enni andati di media in pensione a 55 anni”.

RIFORMA PENSIONI, GLI EFFETTI DELL’INFLAZIONE

In un articolo su Sanità 24, il supplemento del Sole 24 Ore disponibile online, viene ricordato che “nel corso dell’anno passato, abbiamo assistito a un incremento senza precedenti dell’importo del trattamento minimo, a causa di un’inaspettata inflazione media dell’ 8,1%. Questo aumento ha determinato un conseguente innalzamento delle soglie reddituali per poter beneficiare della pensione di reversibilità al 100% della quota spettante”. Dal 2024, quindi, non si avrebbero tagli alla pensione di reversibilità per redditi fino a 23.345,79 euro l’anno, mentre il taglio sarebbe del 25% per redditi compresi tra 23.345,79 euro e 31.127,72 euro, del 40% per redditi compresi tra 31.127,72 e 38.909,65 euro e del 50% per redditi superiori a 38.909,65 euro.

COSA CAMBIA PER LE PENSIONI DI REVERSIBILITÀ

Claudio Testuzza, autore dell’articolo, ricorda però che la Corte Costituzionale ha stabilito che “in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, la pensione di reversibilità non può essere tagliata di un importo superiore all’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi. Ridurre la pensione oltre la misura dei redditi conseguiti, si tradurrebbe, infatti in un danno per il superstite. È importante ricordare “che i tagli non si applicano se il beneficiario fa parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili. Inoltre alcuni redditi non vengono presi in considerazione ai fini della valutazione dei limiti di reddito per la decurtazione della pensione di reversibilità. Questi includono i redditi derivanti dalla stessa pensione di reversibilità, la rendita rivalutata della casa di abitazione, il trattamento di fine rapporto e i compensi arretrati soggetti a tassazione separata”.

