Riforma pensioni 2024/ Fossi (Pd): Durigon ammette che Quota 100 è una fake

LE REAZIONI DEL PD A DURIGON

Continua a scatenare reazioni l’intervista rilasciata da Claudio Durigon. Come riporta Ansa, Annamaria Furlan, Senatrice del Pd, evidenzia che “nel giro di un anno di governo siamo passati dalle promesse di abolizione della Fornero al peggioramento delle condizioni di accesso alla pensione, come certificato dall’intervista di oggi del sottosegretario Durigon. Sono riusciti nell’impresa che sembrava impossibile di far rimpiangere la legge Fornero”.Per Emiliano Fossi, deputato del Pd, “sulle pensioni va dato atto al sottosegretario Durigon di averci messo la faccia. Non era facile in piena campagna per le Europee ammettere candidamente che tutte le promesse elettorali della destra e del Governo Meloni erano un inganno e ‘quota 100’ una clamorosa fake news”. Il suo collega di partito Arturo Scotto, come riporta Adnkronos, ritiene che “il Governo debba rapidamente venire in commissione Lavoro e spiegare cosa intenda fare e con che metodo intende coinvolgere le forze sociali”.

RIFORMA PENSIONI, I DATI DELLE CASSE PRIVATIZZATE

In un articolo pubblicato sul sito di Itinerari Previdenziali, Bruno Bernasconi spiega che nel 2021 “il totale delle entrate contributive versate alle Casse privatizzate è ammontato a 10,948 miliardi, mentre le uscite per prestazioni a 7,883 miliardi: il risultato è un saldo positivo di 3,065 miliardi, con un rapporto entrate/uscite pari in media a 1,39. Sono ben 16 le Regioni su 20 oltre l’1,30: solo Liguria (1,13), Friuli-Venezia Giulia (1,15), Valle d’Aosta (1,16) e Toscana (1,29) presentano valori inferiori. Anche il rapporto tra attivi (1.541.947) e pensionati (518.951), pari a 2,97 a livello nazionale, è da considerarsi in linea di massima soddisfacente con tutte le Regioni comprese tra il 2,53 dell’Emilia-Romagna e i 4 della Calabria, con la sola eccezione di Liguria (2,24) e Friuli-Venezia Giulia (2,24)”.

LE DIFFERENZE TERRITORIALI

Inoltre, in linea a quanto accade nelle altre gestioni previdenziali, “si conferma come al Nord la quota di contributi sia più elevata rispetto alla quota degli iscritti, mentre al Sud accade l’opposto. Nel dettaglio, al Nord il 44% di iscritti contribuisce per il 50,2% delle entrate totali e con il 48,8% dei pensionati assorbe il 50,5% delle uscite; il Centro con il 22% degli iscritti contribuisce per il 21,9% rispetto al totale delle entrate e con il 23% dei pensionati riceve il 23,4% delle uscite; il Sud, infine, a fronte del 34% degli iscritti complessivi alle Casse contribuisce per il 27,8% delle entrate contributive totali, mentre al 27,7% dei pensionati corrisponde il 25,6% della spesa per prestazioni”.

