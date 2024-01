Riforma pensioni 2024/ Tfr ai fondi, una scelta irrevocabile

LE SCELTE SUI FONDI PENSIONE

In un articolo pubblicato nella guida Pensioni 2024 del Sole 24 Ore viene ricordato che “la scelta di aderire al fondo pensione e di destinare al programma il relativo Tfr è irrevocabile. Una volta intrapresa, il lavoratore non ha più la possibilità di tornare alla situazione previgente nell’ambito della quale il datore di lavoro si faceva carico per intero dell’erogazione dell’indennità alla cessazione dal servizio”. Qualora l’iscritto, perda il requisito per la partecipazione al fondo pensione prima del pensionamento “sono previste in genere tre possibilità: il trasferimento della posizione maturata presso un’altra forma pensionistica complementare; il mantenimento presso il fondo pensione della prestazione maturata senza alcun ulteriore versamento, bensì prevedendo esclusivamente il riconoscimento dei rendimenti ottenuti dalla gestione del patrimonio accantonato; se consentito dal fondo pensione di appartenenza, il riscatto della prestazione (la liquidazione, cioè, di quanto maturato)”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SBARRA

Luigi Sbarra, come riporta rainews.it, ha evidenziato che “bisogna andare avanti, bisogna andare avanti tagliando le tasse anche al ceto medio, bisogna ridurre la tassazione sulle pensioni”. Per il Segretario generale della Cisl occorre anche “riprendere subito il confronto col Governo per cambiare il sistema pensionistico e previdenziale restituendo alla previdenza italiana profili di equità, di sostenibilità, di flessibilità, di inclusività. Abbiamo indicato alcune nostre priorità. Pensiamo sia giusto partire da una pensione contributiva di garanzia per i giovani e le donne. Bisogna incentivare l’adesione alla previdenza complementare, rendere strutturale e allargare l’Ape sociale e poi definire misure di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro”.

DI SILVERIO COMMENTA L’IPOTESI SUL MILLEPROROGHE

Riguardo l’ipotesi che nel Decreto milleproroghe possa essere inserito l’innalzamento dell‘età pensionabile 1 72 anni per i medici, interpellato dall’Ansa, il Segretario del maggiore sindacato dei medici ospedalieri, l’Anaao Assomed, Pierino Di Silverio, spiega che “la motivazione data è legata alla carenza del personale, ma in realtà sarebbero pochissimi i medici intenzionati ad usufruire di questa norma, come risulta dalle nostre rilevazioni, e per altro non sarebbero comunque utili poiché non potrebbero andare a coprire i turni di Pronto soccorso, l’area maggiormente in sofferenza. Dunque, la vera ragione di questa misura è che si vogliono favorire i soliti baroni e piccole lobby, ma la sanità non può essere ridotta a delle spartizioni lobbistiche”.

