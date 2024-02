RIFORMA PENSIONI 2024/ Il passo lento della previdenza complementare (ultime notizie 26 febbraio)

RIFORMA PENSIONI, I DATI SUI FONDI

In un articolo pubblicato sull’Huffington Post, Adriano Bonafede spiega che “a un quarto di secolo dall’introduzione dei Fondi pensione “negoziali” (detti anche di categoria, o chiusi), che avrebbero dovuto dare ai dipendenti una ‘pensione di scorta’ compensando la necessaria progressiva riduzione del primo pilastro della pensione pubblica, il bilancio è largamente deficitario”. Questo perché “i lavoratori dipendenti iscritti, su oltre 25 milioni, sono solo il 36% ma soltanto il 25% ha realmente effettuato versamenti nell’ultimo anno rilevato, il 2022: il ritmo medio di crescita degli iscritti è quindi di poco più dell’1% all’anno: di questo passo ci vorranno altri 75 anni perché tutti i dipendenti possano avere una pensione integrativa”.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Tra gli obiettivi Inps un’app sulla posizione pensionistica

IL CHIARIMENTO INPS PER I LAVORATORI MARITTIMI

Intanto, come riporta pensionioggi.it, l’Inps ha chiarito che “solo un’espressa previsione di legge o la contrattazione collettiva può individuare le voci retributive utili per il calcolo degli eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023 per i lavoratori marittimi”. Di fatto, “ai fini del calcolo della prestazione devono essere considerate anche le voci retributive riconducibili, oltre che alla contrattazione collettiva nazionale di settore, alla contrattazione aziendale, o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del ‘salario’”. Invece, “per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024 l’indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia.

Anticipo della pensione/ La lista aggiornata dei beneficiari: ecco a chi spetta (24 febbraio 2024)

