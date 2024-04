Riforma pensioni 2024/ Sempre più impieghi per gli over 50 e i pensionati

IL RUOLO DEI GIOVANI PENSIONATI

Domani mattina a Castelfranco Veneto si terrà un convegno organizzato dall’Anap, Associazione Anziani e Pensionati di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, dal titolo “I giovani anziani. Nonni e nipoti, una relazione oltre il tempo”. Come riporta nordest24.it, “l’aumento della longevità e l’innalzamento dell’età pensionabile hanno profonde ripercussioni sull’economia” (non a caso aumento l’occupazione degli over 50), senza dimenticare che sempre più spesso le aziende, oltre ai giovani, chiamano tra i loro collaboratori i pensionati per via della loro esperienza. Intanto Il Resto del Carlino dà conto di una vicenda triste per alcuni pensionati, visto che sono stati truffati da un 62enne, che aveva lavorato con gli istituti previdenziali e, con la promessa di far aumentare l’assegno pensionistico delle sue vittime, si faceva versare molto denaro. L’uomo dovrà ora affrontare un processo che inizierà solamente a novembre.

RIFORMA PENSIONI, I CONTI DOPO IL DEF

Dopo l’approvazione del Documento di economia e finanza da parte del Governo, un Def piuttosto “anomalo” visto che contiene solo il quadro tendenziale e non quello programmatico, è diventato sempre più chiaro, come emerso da diversi commenti, che non ci saranno misure di riforma delle pensioni nella prossima Legge di bilancio. Qualcuno si è anche spinto a ipotizzare che ci sarà un’ulteriore stretta sulle forme di flessibilità attuali che già sono state oggetto di “inasprimento” nella manovra dello scorso anno. Nel Def si legge, infatti, come ricorda Italia Oggi, che la crescita delle spesa pensionistica potrà essere “solo parzialmente compensata dall’innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento”.

IL RISCHIO DI UN’ATTESA DI DIECI ANNI

In buona sostanza occorrerà “abbandonare il sistema di quote varie emerso negli ultimi anni per tornare all’impostazione della Legge Fornero, vista come un incubo da gran parte della politica italiana”. Il quotidiano economico si spinge a “pensare che non ci sarà spazio per ulteriori interventi legati a pensionamenti anticipati nei prossimi anni. Questo almeno fino al 2044; dopo, infatti, si assisterà a una diminuzione graduale che porterà il rapporto tra spesa e Pil al 16% nel 2050 e al 13,9% nel 2070. Una rapida riduzione ‘determinata dall’applicazione generalizzata del calcolo contributivo che si accompagna all’inversione di tendenza del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati’. Per vent’anni il margine sarà molto stretto, poi chissà”. Certo è che dieci anni di attesa sarebbero davvero tanti.

