Riforma pensioni 2024/ I fattori che incidono sul costo del riscatto della laurea

LA SCELTA DA PONDERARE SUL RISCATTO DELLA LAUREA

In un articolo contenuto nell’inserto speciale del Sole 24 Ore dedicato ai 40 anni de “L’Esperto risponde” dedicato alle pensioni vengono fornite molte informazioni sul riscatto della laurea e viene ricordato che “dal momento che il riscatto può essere richiesto in qualsiasi gestione dove l’assicurato vanti almeno un contributo, la scelta deve essere effettuata alla luce di molteplici fattori: uno dei principali è quello dell’onere, considerando che i redditi imponibili maturati nella singola gestione influenzano il costo dell’operazione”. Per esempio, “per un libero professionista può essere più conveniente riscattare in una Cassa professionale, in quanto la pensione di anzianità contributiva (come nel caso dei consulenti del lavoro e dei commercialisti) ha un requisito contributivo minore rispetto a quello della pensione anticipata Inps”. Viene inoltre evidenziato che l’Inps ha chiarito che per i laureati che hanno studiato prima del 1996, “il riscatto agevolato è attivabile solo a seguito dell’opzione per il metodo contributivo o contestualmente alla richiesta di una pensione contributiva (come Opzione donna)”.

PER I BENEFICIARI DI SFL E ADI/ Il "matching" per trovare lavoro aiutati dall'IA

RIFORMA PENSIONI, I VANTAGGI DEL RISCATTO DELLA LAUREA

In un articolo pubblicato sul sito di Itinerari Previdenziali, Michaela Camilleri ricorda che il riscatto della laurea consente di trasformare, a titolo oneroso (con un importo che varia a seconda dell’età e della retribuzione del richiedente), “gli anni di università in anni utili al perfezionamento dei requisiti per la pensione. La facoltà è riconosciuta a patto che sia stato conseguito il diploma di laurea (o titolo equiparato): non è infatti accordata a quanti, pur avendo seguito un corso di studi universitario, non lo abbiano poi concluso. È, inoltre, necessario che nel periodo da riscattare l’interessato non sia stato contestualmente studente e lavoratore, muovendo dal presupposto che il richiedente per quel determinato periodo risulti già ‘previdenzialmente coperto’ proprio dall’attività professionale svolta”.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Il tema cruciale per i giovani

L’UTILITÀ DEI FONDI PENSIONE

Invece, il fondo pensione è come un salvadanaio “in cui confluiscono i versamenti contributivi dell’iscritto che vengono investiti sui mercati finanziari, nel rispetto di precise regole e secondo profili di rischio/rendimento variabili. La posizione finale dell’aderente dipenderà quindi da una serie di fattori: dall’importo complessivamente versato alla forma pensionistica complementare; dalla durata del periodo di contribuzione; dai costi sostenuti durante la partecipazione alla forma pensionistica; dai rendimenti (al netto della tassazione) ottenuti con l’investimento sui mercati di quanto versato”. Dunque, l’obiettivo della previdenza complementare è “integrare la pensione pubblica accantonando una parte dei risparmio in un’ottica di lungo periodo”.

I NUMERI DEL LAVORO/ I cambiamenti di lungo periodo che valgono più delle scelte politiche

