Riforma pensioni 2024/ Cgil e Uil chiedono interventi seri anche sull’indicizzazione

Come riporta tuttoggi.info, a Perugia e Terni si terranno due presidi nell’ambito dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil. I sindacati chiedono di “rimettere al centro delle politiche economiche e sociali del Governo e delle imprese il valore del lavoro a partire dal rinnovo dei contratti nazionali e da una legge sulla rappresentanza, la centralità della salute e della persona, la qualità di un’occupazione stabile e non precaria, una seria riforma delle pensioni, il rilancio degli investimenti pubblici e privati per riconvertire e innovare il nostro sistema produttivo e puntare alla piena e buona occupazione a partire dal Mezzogiorno”. Le organizzazioni dei lavoratori chiedono anche di “indicizzare all’inflazione reale le detrazioni da lavoro e da pensione e detassare gli aumenti contrattuali” ed evidenziano che “è necessario ridurre la tassazione sul lavoro dipendente ed i pensionati, tassare le rendite e contrastare l’evasione”.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DEL CENTRO STUDI UNIMPRESA

Si avvicina la messa a punto del Documento di economia e finanza e un’analisi del Centro studi di Unimpresa ricorda che con oltre 340 miliardi di euro, quest’anno la spesa per le pensioni in Italia raggiungerà un livello record, pari al 16% del Pil, il più alto nel quinquennio 2022-2026. In valori assoluti, nel 2022 la spesa pensionistica era pari a 297 miliardi di euro, cresciuta poi a 317 miliardi l’anno scorso, mentre l’anno prossimo salirà a 350 miliardi per poi raggiungere i 361 nel 2026. Complessivamente, tra il 2022 e il 2026 l’aumento sarà di oltre 64 miliardi. In termini percentuali, i 297 miliardi del 2022 corrispondevano al 15,3% del Pil, mentre i 361,2 miliardi del 2026 al 15,9%. Da segnalare che la spesa sanitaria scenderà dal 6,7% del Pil del 2022 al 6,1% del 2026.

LE PAROLE DI GIOVANNA FERRARA

Per il Presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, “la spesa per le pensioni non si ferma perché il quadro anagrafico del Paese indica un costante invecchiamento e ci portiamo ancora dietro i guasti di interventi clientelari dei decenni scorsi. È chiaro che non si può nuovamente intervenire in un sistema che non ha mai avuto stabilità e certezza normativa e si tratta di elementi critici non solo per chi lavora e intende sapere quanto tempo manca al cosiddetto assegno Inps, ma è una questione essenziale anche per chi fa impresa ed è tenuto a pianificare la gestione della propria occupazione”. Riguardo il Def, Ferrara spiega di ritenere che il Governo “stia ben gestendo le casse dello Stato, di fatto in linea con l’esecutivo guidato da Mario Draghi, improntando tutto alla prudenza”.

