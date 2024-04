Riforma pensioni 2024/ Quota 41 possibile solo con il ricalcolo contributivo

LE SIMULAZIONI SU QUOTA 41

Si continua a parlare del Documento di economia e finanza e del mancato riferimento a misure di riforma delle pensioni al suo interno. Cosa dovuta alla mancanza di risorse, vista la situazione dei conti pubblici italiani su cui incide non poco la spesa pensionistica. Secondo quanto riporta pamagazine.it, a questo punto “anche nel 2025 la pensione di vecchiaia resterà salda a 67 anni di età e 20 di contributi. Mentre per andare a riposo con l’anzianità la legge continuerà a imporre 42 anni di contributi”. Non ci sarà invece nulla da fare per quanto riguarda Quota 41, anche perché “le simulazioni dicono che questo impianto potrebbe reggere solo a patto che quegli anni di contributi vengano interamente ricalcolati con il sistema contributivo. Il che, dal momento che il sistema contributivo è stato introdotto nel 1996, si tradurrebbe in forti tagli degli assegni per chi punta al riposo anticipato. In media circa il 20 per cento di assegno in meno. Il Governo sarà costretto a mantenere una linea di forte rigore”.

MIGRANTI/ "All'Italia in Libia serve una federazione, in Tunisia un'Europa fedele ai patti"

RIFORMA PENSIONI, LE NUOVE POSSIBILI STRETTE

Il Documento di economia e finanza approvato dal Governo sembra aver reso evidente che quest’anno sarà veramente difficile varare misure di riforma delle pensioni nella Legge di bilancio. Forse si potrebbero prorogare le forme di anticipo in scadenza a fine anno, ma con alcune restrizioni. Claudio Testuzza, in un articolo pubblicato su Sanità 24, sezione del sito del Sole 24 Ore, non esclude che possano essere estese a tutte le limitazioni già vigenti per Quota 103: limite all’importo dell’assegno e ricalcolo contributivo dello stesso. In tal modo, infatti, non solo diventerebbe meno oneroso per lo Stato l’erogazione di prestazioni pensionistiche, ma renderebbe le stesse meno attraenti per i lavorativi, disicentivandone il ricorso.

‘Pro life’ nei consultori: sinistra insorge su emendamento Centrodestra/ Ma lo prevede Legge 194 sull’aborto

LE RESTRIZIONI IPOTIZZABILI PER LE PENSIONI IN ESSERE

“Un’ulteriore restrizione potrebbe essere realizzata, anche, per le pensioni di reversibilità, già taglieggiate sulla base, illegittima, dell’eventuale reddito del sopravvissuto”, aggiunge Testuzza, ricordando che, tuttavia, il “piatto forte” in tema di risparmi sulle pensioni deriverebbe da un intervento su quelle di importo più elevato, già in passato ribattezzate pensioni d’oro. Tuttavia, un contributo di solidarietà a loro esclusivo carico rischierebbe di incorrere in una bocciatura da parte della Corte costituzionale, visti i suoi pronunciamenti in materia del passato. Più “facile” sarebbe invece intervenire sull’indicizzazione delle pensioni, che già attualmente è stata parzialmente limitate in base all’importo degli assegni, prevedendo però una rivalutazione superiore al 100% per quelle di importo più basso.

Valditara: “mai più scuole chiuse per festività non riconosciute”/ Arriva provvedimento dopo il caso Ramadan

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA