Riforma pensioni 2024/ Importo degli assegni gonfiati ai danni dell’Inps: indagine a Roma

L’INDAGINE PER TRUFFA AI DANNI DELL’INPS

A Roma è stata aperta un’indagine nei confronti di una ventina di persone per sospetta truffa ai danni dell’Inps. Come riporta Il Messaggero, un maresciallo addetto alla gestione delle pratiche per le pensioni della Marina Militare sarebbe riuscito direttamente, o tramite collaboratori, ad accedere alle piattaforme informatiche dell’istituto previdenziale per aumentare gli importi delle retribuzioni, delle indennità speciali o di altri voci utili a far levitare l’importo della pensione da liquidare per appartenenti alla forza armata vicini alla quiescenza. Costoro versavano in cambio denaro al maresciallo. Il quotidiano romano indica una cifra media di 15.000 euro per chi voleva veder aumentare il proprio futuro assegno pensionistico oppure il Trattamento di fine servizio. Il tutto tramite l’utilizzo di documenti falsi oppure con trucchi come quello di cambiare la valuta dei versamenti da euro in lire, in modo che l’importo risultasse non poco maggiorato.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PACIFICO

Di fronte al dato relativo all’aumento della spesa pensionistica, combinato alla stretta sui requisiti per l’accesso anticipato alla quiescenza, secondo Marcello Pacifico “siamo al danno oltre la beffa”. Il Presidente nazionale dell’Anief, infatti, sottolinea che mentre si va in pensione più tardi e con un importo ridotto anche per via dei paletti imposti alle uscite anticipate, “ora ci dicono che i conti dell’Inps sono in profondo rosso. La contraddizione diventa ancora più intollerante quando si obbliga del personale dipendente, come i docenti, a rimanere in servizio anche se si è facile vittima del burnout. E non si venga a dire che è colpa degli anticipi pensionistici in vigore, visto che permettono l’uscita anticipata in cambio di forti ulteriori tagli alla pensione”.

LA RICHIESTA DELL’ANIEF

In questo senso il simulatore messo a disposizione dall’Inps è in grado di far cogliere a quali importi di pensione vadano incontro in futuro i lavoratori. Secondo Pacifico, come riporta orizzontescuola.it, bisognerebbe arrivare ad applicare al personale scolastico le stesse regole pensionistiche vigenti per i lavoratori delle forze armate, dando anche la possibilità di riscattare gratuitamente la laurea. Dal suo punto di vista, poi, “l’aumento della spesa sociale legata all’Inps potrebbe essere contrastato: lo Stato, a nostro avviso, dovrebbe pagare mensilmente sia i contributi ai 3,5 milioni di dipendenti pubblici (si tratta di tre volte la quota oggi trattenuta nello stipendio), sia la sua parte di Tfr/Tfs. In questo modo potremmo risanare i conti e andare pure prima in pensione”.

