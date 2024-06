RIFORMA PENSIONI 2024/ L’IA utile per le info su Quota 103, Quattordicesima, ecc. (ultime notizie 28 giugno)

RIFORMA PENSIONI 2024, IL SERVIZIO DELLO SPI-CGIL

L’intelligenza artificiale aveva già fatto il suo ingresso all’Inps, soprattutto per aiutare a far incontrare domande e offerte di lavoro sulla piattaforma Siils utilizzata dai percettori di Sfl e Adi che hanno sostituito il Reddito di cittadinanza. Oggi l’IA si fa anche utile per i pensionandi e i pensionati. Il Sindacato pensionati italiani aderente alla Cgil ha infatti reso disponibile un assistente virtuale, potenziato con l’Intelligenza artificiale, per fornire informazioni utili relative alle misure di anticipo pensionistico in vigore, da Quota 103 all’Ape social, piuttosto che a prestazioni legate alla pensioni come la quattordicesima che verrà presto erogata (lunedì 1° luglio) a circa tre milioni di pensionati.

DOPO SATMAN SINGH/ "È ora di una lotta al caporalato che superi slogan e spot"

RIFORMA PENSIONI2024, LA SENTENZA DELLA CONSULTA

Oltre a fornire informazioni sulla riforma pensioni, questo sistema, disponibile sul sito www.pensionati.it, risponde a domande relative anche a fisco, assistenza sanitaria e servizi sociali, invitando nel caso fosse necessario l’utente a rivolgersi alla sede più vicina del sindacato, in modo da avere delucidazioni ancora più precise rispetto alle proprie necessità. Vedremo se verrà aggiornato anche sull’ultima sentenza della Corte Costituzionale, che ha stabilito che il riscatto della laurea ai fini pensionistici non può essere “neutralizzato” per poter vedersi conteggiare la pensione con il sistema misto anziché con quello retributivo. Di certo, però, saprà dare qualche informazione utile sui riscatti contributivi in generale, compresa la nuova pace contributiva.

LAVORO & IMMIGRAZIONE/ L'alternativa al fallimento di click day e sanatorie

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA