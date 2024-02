Riforma pensioni 2024/ Nannicini: accordo Italia-Albania frutto del Governo Draghi

LE PAROLE DI NANNICINI

Come noto, ieri è stato firmato un importante accordo tra Italia e Albania sulle pensioni. Ma Tommaso Nannicini ci tiene a precisare che “in realtà si tratta di una battaglia che viene da lontano. Iniziata con una mobilitazione civile dei tanti albanesi che vivono in Italia per il riconoscimento dei loro diritti. E culminata con un emendamento alla legge di Bilancio per il 2022 che ha stanziato 200 milioni in dieci anni per consentire sia agli italiani che hanno lavorato in Albania sia agli albanesi che hanno lavorato qui di ricongiungere i contributi versati e avere accesso alla pensione. La platea di interessati non è banale: tra 200 mila e 300 persone in dieci anni”. L’ex Senatore del Pd evidenzia che il lavoro fatto nel 2022 è poi finito “in un cassetto. Diciamo che si è perso nei passaggi di un comma. E ora viene ritirato fuori. Ma si tratta dello stesso testo negoziato dal Governo Draghi e delle stesse risorse”.

Secondo quanto riporta Repubblica, ci sono novità importanti riguardo il comitato “Previdenza Italia” e i 29,5 milioni di euro che il Governo Conte 1 gli aveva assegnato nel 2019. I fondi, ricorda il quotidiano romano, nello scorso luglio erano stati dirottati ad Assoprevidenza grazie a un emendamento di Italia Viva. Successivamente, però, a dicembre, con il Decreto Milleproroghe la norma era stata cancellata- “Cos’è successo? Si è mosso il presidente onorario di quel comitato (comitato privato, nato su impulso di una risoluzione della Camera del 2011), Silvano Moffa (ex An), sollecitando un intervento diretto della premier Giorgia Meloni. Intervento andato a buon fine. La vicenda sembrava chiusa”.

GLI EMENDAMENTI AL MILLEPROROGHE

Ma ora sembra riaprirsi in maniera inaspettata, perché “arrivano emendamenti al Milleproroghe in discussione alla Camera. Uno a firma Boschi (Iv) chiede il ripristino dei soldi ad Assoprevidenza. Altri due sono di Giulio Cesare Sottanelli, deputato di Azione: uno uguale a quello di Boschi, l’altro per destinarli all’Ocf, organismo dei consulenti finanziari, di cui però lui è membro del direttivo dal 2020, come agli atti della Camera. Ocf presieduto da Mauro Maria Marino, ex senatore Pd di solida corrente renziana. Attivismo centrista inspiegabile. Previdenza Italia, oltre a Moffa, ha tra i soci fondatori anche Antonino Foti (ex Fi) e Gianfranco Verzaro”. Resta da vedere cosa succederà a questi emendamenti. Ci si potrebbe ritrovare alla fine nella stessa situazione di luglio. Tutto sta a vedere chi voterà a favore insieme a Italia Viva e Azione.

