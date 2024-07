RIFORMA PENSIONI, LA RICHIESTA DI SBARRA

Dovranno trascorrere ancora alcuni mesi prima che il Governo metta a punto la Legge di bilancio, ma Luigi Sbarra, Segretario generale della Cisl, ospite della trasmissione Coffee Break, chiede già all’Esecutivo di avviare un confronto in merito con i sindacati. Tra le priorità espresse da Sbarra anche la riforma pensioni 2024 e l’esigenza di garantire la piena indicizzazione delle pensioni e di riavviare il tavolo sulla riforma delle pensioni in modo da arrivare a un sistema più flessibile, che guardi in particolare ai giovani e alle donne. Prima ancora della Legge di bilancio, però, entro il 20 settembre, il Governo dovrà approvare il Piano strutturale di bilancio a medio termine, che dovrà poi ottenere anche il via libera della Commissione europea.

RIFORMA PENSIONI 2024, LE PAROLE DI DAMIANO

In tal senso Cesare Damiano, in un articolo pubblicato su Left, ricorda che da parte del Governo è già stata espressa la volontà di fare in modo che si reperiscano le risorse per prorogare il taglio del cuneo fiscale. Secondo l’ex ministro del Lavoro si tratta certamente di un provvedimento importante, ma sarebbe altrettanto importante riuscire a varare interventi sull’anticipo pensionistico, anche perché i partiti della maggioranza prima delle elezioni si erano impegnati a superare la Legge Fornero, ma finora non ci sono riusciti. Intanto il Presidente del consiglio di giurisdizione della Camera ha confermato i tagli dei vitalizi di circa 800 ex deputati, cosa che porterà a un risparmio superiore ai 15 milioni di euro per il solo 2024.La sentenza è arrivata dopo quasi cinque anni dall’inizio della causa.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI