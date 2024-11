RIFORMA PENSIONI 2025, IL SUSSIDIO IN FVG

Mentre si continua a discutere dell’entità dell’aumento delle pensioni minime previsto nella Legge di bilancio, in Friuli-Venezia Giulia si va verso un aumento da 250 a 350 euro una tantum per i pensionati con redditi pari o inferiori al trattamento minimo. Questo sussidio sarà destinato solamente ai percettori di pensioni di invalidità, vecchiaia, sociali o superstiti erogate dall’Inps nel caso di Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Va anche detto che questo sussidio verrà erogato nel 2024, nel 2025 e nel 2026, ma l’assessore alla Famiglia, Alessia Rosolen, non esclude che possa diventare strutturale o più esteso. La Regione ha stanziato 45 milioni di euro in tre anni e prevede di sostenere poco più di 12.500 pensionati a basso reddito.

RIFORMA PENSIONI 2025, LA POSIZIONE DELLE OPPOSIZIONI

Ancora non si sa quando verranno erogati i 350 euro di competenza del 2024, mentre nel 2025 e nel 2026 l’obiettivo è quello di far sì che i beneficiari possano riceverli nel primo semestre dell’anno. Come riporta Angeparl, la consigliera regionale del Pd Manuela Celotti, pur riconoscendo che la misura rappresenta un primo passo per la redistribuzione delle risorse ritiene che la Regione faccia ancora troppo poco per chi è in difficoltà. Il suo auspicio è che questo sussidio possa essere potenziato in quanto considerandolo in un’ottica annuale l’importo erogato è pari a poco meno di un euro al giorno. Giudizio simile arriva da altre componenti dell’opposizione come Open Sinistra Fvg e Patto per l’Autonomia-Civica Fvg.

