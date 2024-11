RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI TAJANI

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato dal Giornale, ricorda l’importanza di riuscire ad aumentare le pensioni minime più dei tre euro al mese previsti attualmente nella Legge di bilancio. Anche se per far questo bisognerebbe riaprire le adesioni al Concordato preventivo biennale, chiusosi lo scorso 31 ottobre, in modo da reperire le risorse necessarie. La Provincia di Bolzano ha nel frattempo deciso di varare una misura per sostenere i pensionati a basso reddito tramite un sussidio annuo di 2.400 euro. A essere interessati da tale misura, come ha spiegato il Presidente della Provincia Arno Kompatscher, dovrebbero essere circa 17.000 pensionati. Una volta approvata la legge verrano consultati Inps e sindacati per mettere a punto il regolamento d’esecuzione.

RIFORMA PENSIONI 2025, USB E COBAS VERSO LO SCIOPERO GENERALE

Intanto il Presidente dell’Associazione nazionale pensionati aderente alla Cia di Grosseto, Giancarlo Innocenti, segnala come con la manovra a fronte di una perdita del potere d’acquisto delle pensioni pari al 15,7% si sia pensato di rivalutare le minime solamente di 3 euro al mese. L’Unione sindacale di base, invece, è pronta allo sciopero generale programmato per il 13 dicembre. E riguardo la manovra evidenzia l’assenza di interventi strutturali sulle pensioni. I Cobas, invece, hanno proclamato lo sciopero generale per il 29 novembre. Tra le loro rivendicazioni c’è anche quella di abolire la riforma pensioni della Fornero. Infine, l’Inpgi sta studiando la possibilità di aumentare le pensioni più basse utilizzando un fondo alimentato tramite un sistema di indicizzazioni decrescenti all’aumentare dell’importo degli assegni.

