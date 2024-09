La riforma pensioni 2025 quasi sicuramente vedrà l’obbligo del TFR nei confronti soprattutto dei giovani neoassunti. Una soluzione che mira a rendere più “ricca” la previdenza sociale che gli spetterà nel futuro (una volta abbandonato il lavoro).

E anche se le risorse finanziarie scarseggiano a dar forza al concetto di rendere più ricche le pensioni è la ministra del Lavoro, Marina Calderone dopo aver terminato una intervista a Radio 24.

Ci avviciniamo alla prossima Manovra di bilancio e sulla riforma pensioni 2025 non sembrano esserci dubbi: obbligare a metter da parte una determinata percentuale del TFR da destinare al fondo previdenziale complementare sembra esser la scelta più sensata che si possa fare.

All’intervista a Radio 24 la ministra Calderone si è detta propensa a quest’ultima misura, tanto da averla rafforzata esponendo la sua tesi:

Non sarà stravolgente però credo sia importante coniugare i due percorsi, la pensione pubblica e quella complementare. Non perché il primo pilastro possa essere sufficiente perché con il sistema contributivo se si versa tanto il rendimento sarà adeguato ma è un supporto ulteriore ma anche un modo di essere previdenti, di guardare al futuro in un’ottica di risparmio.