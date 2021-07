RIFORMA PENSIONI/ Anief: post-Quota 100 penalizzante per le donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA SITUAZIONE DELLE DONNE

I recenti dati del monitoraggio Inps sulle pensioni evidenziano che le donne in quiescenza incassano circa 500 euro al mese in meno rispetto agli uomini. Un problema che, evidenzia l’Anief, riguarda da vicino il mondo della scuola, dove l’80% del personale è fatta da donne nella metà dei casi over 55 e quindi vicine all’età di pensionamento. Come riporta ilfaroonline.it, per il Presidente nazionale dell’Anief Marcello Pacifico, “le donne vengono penalizzate durante la vita professionale e anche da pensionate. Lo Stato non fa nulla per venire loro incontro. Nemmeno una forma di anticipo pensionistico degna di questo nome: basta dire che dal 2022, a parte l’Ape sociale rivolta a poche categorie, l’unica modalità per lasciare il servizio potrebbe essere quella di Opzione Donna”, che comporta il ricalcolo contributivo dell’assegno con un perdita netta del 30-40%.

LE PAROLE DI PACIFICO

Il sindacalista ricorda ancora che “Quota 100, seppure in cambio di una riduzione della pensione, ha comunque garantito negli ultimi tre anni un’opportunità di anticipo pensionistico a partire dai 62 anni di età. Come del resto già si fa per i militari. È la stessa età che Anief chiede da tempo di prendere in considerazione per fare uscire i lavoratori che operano in una condizione di rischio, anche biologico e pure questo non riconosciuto, almeno nella scuola”. Senza dimenticare l’età media degli insegnanti, pari a 52,5 anni, con gli over 60 più che raddoppiati in dieci anni. “La morale è quindi: in pensione tardi e male. Dove vogliamo arrivare?”, conclude Pacifico.

