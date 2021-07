RIFORMA PENSIONI/ I rimedi al sistema contributivo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL DANNO DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Secondo Mauro Marino, la riforma pensioni targata Dini che ha introdotto il sistema contributivo è stata una “scellerata operazione”, che fa sì che ogni anno “l’importo medio delle pensioni scenda di circa 50 € al mese. Nell’anno 2018 l’importo medio era di 1.330 € al mese, nel 2019 di 1.299 € al mese, nel 2020 di 1.240 € al mese Continuando di questo passo non ci vuole Einstein per capire che in 4/5 anni l’assegno medio scenderà ben sotto i 1.000 € al mese. E tra 10 anni sarà ben sotto gli 800 € al mese. Calcoli effettuati da autorevoli istituti di statistica tendono a rappresentare una situazione che tra 25 anni porterà l’assegno medio intorno alle 600 € al mese. Se non si interverrà immediatamente potremo tranquillamente affermare che i pensionati nel giro di qualche anno saranno i nuovi poveri di domani.

I POSSIBILI RIMEDI

Dal suo punto di vista, come spiega in un articolo pubblicato su pensionipertutti.it “è assolutamente necessario cambiare passo. Stabilendo un aumento dei coefficienti di trasformazione per aumentare il montante contributivo ma, mi spingo anche oltre, ripristinare nel calcolo dell’assegno una quota del 30% dell’ultima retribuzione. Inoltre, effettuare un dimezzamento delle addizionali regionali e comunali per i redditi fino 40.000 € nonché attuare l’indicizzazione piena al 100% delle pensioni agganciate all’inflazione reale. Sono necessità che bisogna inserire nel pacchetto previdenziale da presentare al Governo altrimenti ci ritroveremo in poco più di un decennio un esercito di 16.000.000 di nuovi poveri che incideranno molto pesantemente sulla tenuta del fragile sistema sociale italiano”.

