RIFORMA PENSIONI/ Ape sociale e lavori gravosi, le parole di Damiano (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

In un articolo pubblicato sul Messaggero, Cesare Damiano illustra i passaggi compiuti dalla Commissione tecnica sui lavori gravosi da lui presieduta nell’arrivare a stilare il documento di cui si è tanto parlato nelle scorse settimane. L’ex ministro del Lavoro tiene a precisare che non tutte le attività indicate dalla Commissione entreranno “a far parte della famiglia dell’Ape. Al contrario il Governo, nel confronto con le parti sociali, dovrà fare una proposta di selezione che sarà condizionata dalle risorse che verranno messe a disposizione”. Un aspetto di non poco conto se si considera che circa 4 miliardi di euro dovranno essere stanziati solamente per la rivalutazione delle pensioni. Non sarà una scelta semplice quella che l’esecutivo dovrà compiere nell’ambito della Legge di bilancio.

LA PROPOSTA SULL’APE SOCIAL

In un altro articolo pubblicato su QN Economia & Lavoro, dedicato allo stesso tema, Damiano aggiunge alcune considerazioni finali in tema di riforma pensioni, spiegando che dalla Commissione sono arrivate alcune indicazioni relative all’Ape social: “superare la dimensione sperimentale dell’Ape, che attualmente si rinnova ancora di anno in anno; eliminare l’intervallo di tre mesi tra la fine dell’indennità di disoccupazione e l’accesso all’Ape; abbassare i contributi necessari, che attualmente sono 36 anni, per quanto riguarda, ad esempio, il settore dell’edilizia, portandoli a 30 anni. Questa proposta si basa sul doppio svantaggio che hanno, in particolare, questi lavoratori: svolgono una lavoro pericoloso e gravoso; la loro attività è discontinua e, pur essendo già inseriti nell’Ape, non possono fruirne perché non è facile mettere insieme 36 anni di contributi”.

