RIFORMA PENSIONI/ Baretta: dopo Quota 100 massima flessibilità di scelta

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BARETTA

Intervistato dal Corriere della Sera, Pier Paolo Baretta ribadisce che Quota 100, la misura di riforma pensioni varata dal precedente Governo, “terminerà alla fine del 2021 e non abbiamo alcuna intenzione di confermarla. Si tratta però di mettere in campo interventi sostitutivi, confrontandoci con le parti sociali”. Il sottosegretario all’Economia, che già in passato aveva presentato delle proposte in materie, non nasconde di ritenere che tali interventi “debbano essere all’insegna della massima flessibilità di scelta del lavoratore. Fissato un minimo di età e di contributi, si deve essere liberi di andare in pensione”. Secondo Baretta, “questa flessibilità oggi si può introdurre perché ormai stiamo andando rapidamente verso un sistema dove le pensioni vengono liquidate prevalentemente col metodo contributivo, nel senso che tanto hai versato e tanto prendi”. Di flessibilità parlano anche i sindacati. Resta da capire se le varie ipotesi sul tavolo potranno portare a una proposta condivisa dalle parti.

