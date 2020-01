RIFORMA PENSIONI 2020/ Le proposte per aiutare i giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA PROPOSTA DI RAITANO

Da più parti si parla di una revisione della riforma pensioni con Quota 100 da far partire anche prima della sua scadenza, in virtù anche della volontà dell’esecutivo di aprire un confronto sulla previdenza. Per Michele Raitano è l’occasione per tornare “a parlare di pensione contributiva di garanzia per i giovani”. Il Professore di Politica economica alla Sapienza di Roma ha spiegato a Repubblica che bisognerebbe fissare “un livello – ad esempio nessuno può avere una pensione inferiore a 900 euro a 66 anni e 42 di contributi – e poi calcoliamo tutte le combinazioni per età e versamenti. Se sei sotto quel tetto, lo Stato integra la differenza. Oltre a riconoscere sconti di contributi, ad esempio alle donne per la maternità o il lavoro di cura e ai lavoratori precari”.

LE PAROLE DI TRIDICO

Dal suo punto di vista occorre poi considerare “che i giovani di oggi non avranno l’integrazione al minimo. E che potranno anticipare la pensione solo se il futuro assegno sarà superiore, a seconda dei casi, di 1,5 o 2,8 l’assegno sociale”. Una norma “che ora va eliminata”. Sul tema Pasquale Tridico, in un’intervista al Messaggero, ha spiegato che “il ministero del Lavoro sta pensando ad una legge delega nella quale inserire un fondo che sostenga, in modo anticiclico, le pensioni del futuro. Soprattutto quelle dei giovani con carriere non continue. L’idea è permettere a chi ha redditi bassi o instabili oggi di avere anche una pensione integrativa domani, con defiscalizzazioni maggiori, e strumenti che vadano ad integrare la pensione obbligatoria proprio per i periodi in cui si è versato di meno”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA