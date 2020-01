RIFORMA PENSIONI/ Boeri contro nuove Quote (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOERI

In tema di riforma pensioni va segnalato un lungo intervento di Tito Boeri su Repubblica, nel quale scrive che “Salvini ha schierato la classe 1959, beneficiaria di Quota 100, contro la classe 1960, tagliata fuori dalla misura bandiera del ‘suo’ governo, ha messo gli uomini con le loro lunghe carriere contro le donne che hanno molte interruzioni di carriera e che avevano come un’unica via d’uscita l’opzione donna, assai meno vantaggiosa di Quota 100. Ora si vogliono introdurre nuove quote, nuovi regimi particolari, a beneficio di qualche coorte. Ci si dimentica che questo continuo creare delle eccezioni mina alle basi il sistema pensionistico perché corrompe la solidarietà tra generazioni di cui il sistema si nutre per assicurare il pagamento delle prestazioni”.

L’APPUNTO SULLE BUSTE ARANCIONI

L’ex Presidente dell’Inps ricorda che “col passaggio al contributivo sarà possibile andare in pensione fino a tre anni prima (oggi sarebbero 64 anni), ma accettando, se si fa questa scelta, di avere una pensione più bassa perché il montante accumulato durante la propria carriera lavorativa dovrà essere spalmato su un numero maggiore di anni”. Dal suo punto di vista è utile però “porre come condizione anche il fatto di avere raggiunto livelli minimi delle prestazioni”, così da evitare di avere futuri pensionati indigenti. Boeri evidenzia anche che “da 12 mesi ormai non partono più buste arancioni che fornivano stime dei propri redditi pensionistici al termine della vita lavorativa, né si è allargata la platea di chi può simulare la propria pensione futura. Al posto della lungimiranza si istiga alla cortomiranza”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA