RIFORMA PENSIONI/ Boeri propone una “terza via” (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’INCONTRO GOVERNO-SINDACATI

In tema di riforma pensioni, secondo l’Usb, che prenderà parte all’incontro tra Governo e sindacati di oggi, ci sono alcuni punti irrinunciabili: “La presa d’atto che ogni anno le pensioni portano un gettito fiscale di 56 miliardi e che utilizzando una parte di quelle risorse si può riequilibrare il sistema; che 62 anni costituisce una soglia sufficiente per consentire a tutti di accedere alla pensione, favorendo al contempo la creazione di milioni di posti di lavoro; che il sistema contributivo non garantisce chi vive di lavoro precario, part-time o intermittente. Quanto prenderanno di pensione i giovani rider che hanno appena vinto in Cassazione contro Foodora? Va quindi stabilita una soglia minima di almeno 1000 euro, rivalutabile in base al costo della vita, sotto la quale nessuno deve scendere. Ma anche un tetto massimo: è accettabile che si percepiscano pensioni superiori a 5mila euro mensili?; la detassazione delle pensioni ed il riavvicinamento dell’Italia all’Europa costituisce la misura che può consentire da subito un innalzamento delle pensioni più basse”.

LE PAROLE DI BOERI

Intanto Tito Boeri, intervistato dalla Stampa, ha lanciato una “terza via fra chi propone di cancellare la Legge Fornero e il ricalcolo pienamente contributivo”. Secondo l’ex Presidente dell’Inps, “basterebbe evitare di avvantaggiare chi esce prima rispetto a chi decidesse di attendere: sarebbe una ragionevole scelta di equità oltre che di sostenibilità finanziaria. Si tratterebbe di ridurre la pensione di circa l’1,5 per cento per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 anni”.

