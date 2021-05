RIFORMA PENSIONI/ Brambilla: no a misure che diventano metadone sociale

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

Alberto Brambilla è intervenuto nel dibattito sulla riforma pensioni prendendo parte al Festival del lavoro. Secondo quanto riporta Labitalia, infatti, il Presidente del Centro studi Itinerari previdenziali ha detto: “Se noi andiamo a vedere l’età di pensionamento nei Paesi dell’Unione e i tassi di occupazione giovanile scopriamo che dove si va in pensione più tardi il tasso di occupazione giovanile è più alto. In Italia abbiamo un’età media di pensionamento che non arriva nemmeno a 63 anni contro un’età media europea che sta superando i 65. Dobbiamo riflettere su questo. Il sistema non funziona perché noi ci dobbiamo mettere nelle condizioni di coloro che devono fare le riforme che siano tollerabili dal sistema economico, che non diventino un metadone sociale del nostro sistema economico”.

LE PAROLE DI MARCHESICH E MOSCA

Brambilla già nei mesi scorsi aveva avanzato la sua proposta per il post-Quota 100, che passa anche dall’introduzione di Quota 102, con l’innalzamento del requisito anagrafico previsto da Quota 100 da 62 anni a 64 anni. Giorgio Marchesich, candidato sindaco della Federazione del Territorio libero di Trieste, come riporta Il Piccolo ha voluto invece evidenziare che “le pensioni non sono un regalo, ma il frutto dei versamenti che i lavoratori effettuano nel corso della loro vita professionale, eventualmente incrementati da quelli dell’azienda per la quale operano, se dipendenti”. In occasione del 1° maggio, infine, Maria Cristina Mosca, Segretaria generale della Uil di Biella e Vercelli, come riporta newsbiella.it, ha spiegato che “è necessario creare le condizioni per attrarre investimenti, favorire iniziative imprenditoriali, riformare il fisco alleggerendo le tasse sul lavoro dipendente e sulle pensioni”.

