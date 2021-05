RIFORMA PENSIONI/ Tridico contro le Quote rilancia il “doppio binario” di uscita

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TRIDICO

Intervistato dal Manifesto, Pasquale Tridico torna in pochi giorni a parlare di riforma pensioni spiegando che “il problema dell’innalzamento dell’età pensionabile esiste, ma non si può continuare ad affrontarlo aggravando l’iniquità intergenerazionale e inserendo quote fisse che non fanno altro, a mio avviso, che continuare a ingessare il sistema. Al contrario dobbiamo trovare un percorso condiviso che col tempo ci permetta di arrivare ad una situazione che sia flessibile ed intragenerazionalmente equa”. Il Presidente dell’Inps rilancia quindi la proposta di “un doppio binario di uscita: il primo a 62/63 anni, attraverso una anticipazione della quota contributiva, maturata dal lavoratore; e la seconda, da ottenere a 67, età ordinaria in cui il lavoratore otterrebbe la quota retributiva”.

LA SEPARAZIONE TRA ASSISTENZA E PREVIDENZA

Secondo Tridico, “questo avrebbe un impatto neutrale sulla finanza pubblica nel lungo periodo e darebbe flessibilità alle scelte individuali. E non comporterebbe nemmeno una perdita nell’arco della vita da pensionato per i lavoratori, che anticipando l’assegno di qualche anno vedrebbero compensata un’eventuale perdita, implicita nel calcolo contributivo”. Dal suo punto di vista, poi, “scorporare la spesa assistenziale è complesso ma a mio parere è doveroso, perché i numerosi interventi legislativi hanno ampliato le prestazioni pensionistiche assistenziali senza necessariamente fornirne la copertura”. Tridico non dimentica che “sarebbe necessaria una pensione contributiva di garanzia, al fine di evitare che i lavoratori giovani di oggi siano pensionati poveri”.

