RIFORMA PENSIONI/ Cgil: misure della manovra solo per 32.151 persone (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DELLA CGIL

Un’analisi dell’Osservatorio Previdenza della Fondazione di Vittorio e della Cgil nazionale evidenzia che le misure di riforma pensioni previste nella Legge di bilancio 2022 coinvolgeranno meno di un terzo della platea del 2020. In particolare, “le stime basate su Quota 102, la proroga dell’Ape sociale con l’ampliamento dei gravosi e l’intervento sui disoccupati, dimostrano che saranno solo 32.151 le persone coinvolte da queste misure nel 2022, il 22,6% delle 141.918 domande accolte nel 2020”. Ezio Cigna, responsabile Previdenza pubblica della Cgil nazionale sottolinea che in base all’analisi potranno essere accolte solo 11.674 domande di Ape sociale per lavoro gravoso e solamente 2.013 saranno le donne che potranno perfezionare i requisiti richiesti per Opzione donna.

LE PAROLE DI GHISELLI

Per Roberto Ghiselli “è necessario che il Governo apra un confronto immediatamente e dichiari la disponibilità a migliorare sin da subito le misure previdenziali contenute nel testo della legge di bilancio”. In particolare, secondo il Segretario confederale della Cgil, “vanno aumentate sensibilmente le risorse previste per la previdenza per garantire a tutti coloro che svolgono effettivamente un’attività gravosa di poter accedere alle misure previste. Per questo è indispensabile prevedere l’allargamento della platea dei gravosi, estendendo la misura ai precoci, abbassando anche il requisito contributivo per accedere all’Ape sociale”. “Inoltre, la proroga di Opzione donna rischia di essere una misura inutile, solo per poche donne, motivo per cui occorre abbassare il requisito di età previsto”.

