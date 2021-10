RIFORMA PENSIONI/ Cgil: Quota 102 e Quota 104 utili solo per 10.000 persone

RIFORMA PENSIONI, LA STIMA DELLA CGIL

L’Osservatorio previdenza della Cgil ritiene “inutili” Quota 102 e Quota 104, perché verrebbero utilizzate da poco meno di 10.500 persone. Le proiezioni del sindacato, basate sui dati di chi ha usufruito finora di Quota 100, parlano di 8.500 beneficiari circa nel 2022 e poco più di 1.900 nel 2023. Matteo Salvini fa intanto sapere che la Lega troverà un accordo con Draghi, anche perché “intervenire a gamba tesa sulle pensioni non mi sembra il modo migliore per fare rialzare il Paese”. Secondo quanto riporta Adnkronos, citando fonti di governo, l’esecutivo starebbe cercando di reperire un miliardo di euro da aggiungere alle risorse destinate alle misura di riforma pensioni nella Legge di bilancio, in modo proprio da cercare di accontentare la Lega.

LE PAROLE DI VOLPONI (FNP-CISL)

Tuttavia sono anche i sindacati, come dimostra l’analisi della Cgil, a evidenziare l’inadeguatezza delle ipotesi finora in campo, che dipendono anche dalle poche risorse (1,5 miliardi di euro in tre anni) messe sul piatto. La Segretaria Fnp-Cisl Nazionale Patrizia Volponi, ospite della trasmissione di Radio Cusano Campus “L’Italia s’è desta”, ha detto che “Quota 102 e Quota 104 è l’ipotesi del ministro Franco e per noi è impraticabile. Una seria riforma del sistema pensionistico italiano va condivisa con le parti sociali invece in questo caso il governo è andato avanti da solo”. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha chiesto però alle organizzazioni dei lavoratori di attendere la proposta definitiva del Governo prima di giudicare.

