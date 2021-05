RIFORMA PENSIONI/ Cida: rendere più agevole una scelta personale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MANTOVANI

Mario Mantovani fa sapere che la Cida è pronta a confrontarsi con il Governo sulla riforma delle pensioni con “con idee e proposte concrete”. Come riporta Labitalia, dal suo punto di vista è “evidente che per rendere il sistema pensionistico pubblico sostenibile nel tempo occorre in prospettiva renderlo più leggero rivedendo in riduzione progressiva anche le aliquote contributive, lasciando maggiore spazio alla previdenza complementare basata sul sistema a capitalizzazione. Ecco perché sarebbe utile alzare il limite della deducibilità fiscale degli investimenti in previdenza complementare, da anni fermo ad un ‘tetto’ di poco superiore ai 5mila euro”. Per il Presidente della Cida, è importante poi che si affronti “l’annosa questione della separazione fra assistenza e previdenza”, che potrebbe dimostrare la sostenibilità della spesa pensionistica una volta depurata della componente assistenziale.

RIFORMA PENSIONI/ Durigon d'accordo coi sindacati su Quota 41

GLI STRUMENTI PER IL POST-QUOTA 100

Per quanto riguarda il post-Quota 100, Mantovani vede positivamente “gli strumenti che rendano più agevole una scelta personale. Alcuni sono già presenti nel nostro sistema: l’Ape sociale, l’Ape aziendale e volontaria (che andrebbero ripristinate), la Rita. Altri possono essere inseriti, non in senso assistenziale, ma nella logica di fornire un adeguato ‘cassetto degli attrezzi’ previdenziali al giovane lavoratore. Pensiamo a formule assicurative, collegate al ‘secondo pilastro’ della previdenza complementare e finalizzate alla copertura di eventuali ‘buchi’ contributivi in caso di disoccupazione o perdita della capacità lavorativa (long term care)”.

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Politiche attive e flessibilità per il post-Quota 100RIFORMA PENSIONI/ Le aspettative irrealistiche degli italiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA