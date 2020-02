RIFORMA PENSIONI/ Cisl: ai giovani almeno 780 euro (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SBARRA

In attesa del prossimo incontro tra Governo e i sindacati sulla riforma pensioni, si parla ancora del risultato dell’ultimo confronto tra le parti riguardante il futuro previdenziale dei giovani. Luigi Sbarra ha fatto sapere che sarebbe fondamentale che l’esecutivo indicasse “quali sono le linee di indirizzo e quante risorse intende mettere in campo” per un intervento in materia. Da parte sua, il Segretario generale aggiunto della Cisl ha evidenziato che “pensiamo a un meccanismo che possa stabilire una soglia minima di garanzia da far crescere in proporzione al numero di anni lavorati. Tale soglia secondo noi non può essere inferiore all’importo della attuale pensione di cittadinanza, quindi, a 780 euro. Assegno che deve crescere in funzione degli anni lavorati e che deve essere ovviamente rivalutato”.

L’IMPORTANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Secondo Sbarra, “c’è poi da mettere mano anche alla normativa sul riscatto della laurea, scelta che deve essere accessibile a tutti, ma che oggi resta davvero troppo onerosa per tanti giovani lavoratori. Pensiamo poi che sia opportuno ragionare sulla possibilità di istituire una forma di contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione involontaria non coperti dalla Naspi o altro ammortizzazione sociale, validati dai servizi per l’impiego”. Per il sindacalista è “fondamentale, infine, valorizzare e promuovere la sinergia tra primo e secondo pilastro previdenziale, e quindi sostenere l’accesso alla previdenza complementare, defiscalizzandola ulteriormente e introducendo il principio di silenzio-assenso all’adesione dei Fondi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA